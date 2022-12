Sánchez tem alteração em exames cardíacos e é afastado dos treinos no Santos

Referência do meio-campo santista nos últimos anos, Carlos Sánchez foi afastado dos treinos do clube nesta quinta-feira por conta de alterações em seus exames cardíacos. O volante uruguaio ficará longe das atividades até ser submetido a novos exames, na próxima semana.

A direção do clube paulista não revelou detalhes sobre os resultados dos testes de Sánchez. Estes exames, que são regra em período de pré-temporada, foram realizados na semana passada. Uma avaliação inicial do departamento médico levou o clube a reavaliar a presença do jogador nas atividades comuns aos demais atletas até novo bateria de testes.

O novo exame deve acontecer já na segunda-feira que vem. Se o teste não confirmar a alteração detectada nesta semana, o jogador poderá até retomar as atividades já na próxima semana. Os demais atletas do Santos seguem em treinamento, sob o comando do técnico Odair Hellmann, de olho no início da temporada 2023, com o Paulistão, marcado para começar no dia 14 de janeiro.

Aos 38 anos, Sánchez está na reta final de sua carreira. Mas segue sendo importante para o Santos. Na temporada passada, o uruguaio perdeu o status de titular, sendo opção no banco ao longo de 2022. Mesmo assim, disputou 21 partidas, com três assistências.

Ao chegar ao Santos, Odair garantiu que conta com o uruguaio, que tem contrato com o clube somente até o fim de julho. E até indicou como deve contar com o atleta em campo. “Sánchez sempre jogou mais para trás, ‘lateralizado’, num tripé com três meio-campistas. É experiente, talvez agora possa ser um pouco mais para frente. O campo vai dizer no dia a dia”, comentou o treinador em sua apresentação oficial.