Sánchez e Ângelo retornam e se aprontam para reforçar Santos no clássico

O Santos trabalhou nesta terça-feira sob o comando do interino Orlando Ribeiro, um dia após a saída do técnico Lisca, em preparação para o clássico de domingo com o Palmeiras. A atividade contou a presença do meia Carlos Sánchez e do atacante Ângelo, que foram desfalques por motivos diferentes nos últimos compromissos do time alvinegro no Campeonato Brasileiro.

Sánchez, de 37 anos, não vai a campo há um mês. A última vez que disputou uma partida foi no dia 14 de agosto, quando o Santos perdeu por 1 a 0 para o América Mineiro, em Belo Horizonte. Depois da derrota, foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda que o tirou dos quatro jogos seguintes. Nesta segunda, treinou normalmente no gramado com o restante do elenco.

Ângelo, por sua vez, foi desfalque por menos tempo. Não esteve à disposição nas derrotas para Goiás e Ceará porque estava disputando um torneio amistoso com a seleção brasileira sub-20. O jovem santista se reapresentou, participou do treinamento com os companheiros e pode ser utilizado no duelo com o Palmeiras, marcado para as 18h30 de domingo, no Allianz Parque.

Orlando Ribeiro também recebeu a boa notícia de que o Felipe Jonatan também está liberado para jogar o clássico. O lateral-esquerdo sentiu dores na coxa esquerda durante a partida contra o Ceará, no Castelão, mas passou por exames de imagem no departamento médico e não teve nenhuma lesão constatada.

Sem vencer há três rodadas, situação que rendeu a demissão de Lisca, o Santos está em décimo lugar no Brasileirão, com 34 pontos. Para enfrentar o Palmeiras, o time pode ser escalado com João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal; Lucas Braga (Ângelo), Soteldo e Marcos Leonardo.