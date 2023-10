Sampaoli se despede do Flamengo: ‘Nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos’

Jorge Sampaoli jamais escondeu que sonhava dirigir o Flamengo. Após passagens por Santos e Atlético-MG, ele conseguiu chegar ao clube carioca. Mas a passagem acabou sendo decepcionante e ele foi demitido na semana passada. Nesta segunda-feira, o argentino se despediu dos rubro-negros lamentando não ter rendido o que todos esperavam.

O técnico jamais conseguiu fazer a equipe render em alto nível, acabou eliminado precocemente na Libertadores diante do Olimpia, no Paraguai, se desentendeu com jogadores e acabou perdendo o emprego ao fracassar na final da C opa do Brasil, ao perder o título para o São Paulo.

“Nação, nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos. Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar”, escreveu o treinador, admitindo que seu trabalho não teve frutos no Rio.

Ele chegou para a vaga do português Vítor Pereira, mas jamais repetiu uma escalação, alternou muito nos esquemas e acabou perdendo rapidamente a confiança dos torcedores. Com a acúmulo dos resultados ruins, viu a torcida pedir sua cabeça.

Sampaoli sai, mas agradecendo. “Lembrarei sempre do Maracanã lotado, pulsante. É o maior palco do futebol! Agradeço aos funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nestes 5 meses. Um abraço, Jorge Sampaoli”, escreveu.

Sem o argentino, o time fez 1 a 0 sobre o Bahia no fim de semana, gol de Pedro, pelo Brasileirão. O interino Mario Jorge dirigiu a equipe e deve estar novamente na beira do campo diante do Corinthians, no sábado, em Itaquera. Apesar de ter conversas adiantadas com Tite, ainda não houve um acordo pelo fato de o ex-treinador da seleção não querer voltar a trabalhar em 2023.