Sampaoli rebate vaias de ‘time sem vergonha’ e reforça que Flamengo terá ano difícil

Diferente do meio-campista Everton Ribeiro, que aceitou as vaias da torcida do Flamengo após empate sem gols contra time misto do Internacional, o técnico Jorge Sampaoli discordou das críticas da torcida no Maracanã. O treinador argentino afirmou que ninguém quer aceitar que o ano do Flamengo será difícil e ainda destacou alguns pontos positivos da atuação durante entrevista coletiva.

“Primeiro que não considero isso de vergonha. O time está cheio de vontade e falta precisão. Se julga o resultado e a transição. Quando cheguei aqui, vislumbrava um ano difícil para o Flamengo, o que acontece é que ninguém quer aceitar isso. Mas isso de vergonha não concordo em momento algum”, disse o treinador.

“O Flamengo tem obrigação de ganhar sempre. Eu não concordo com essa visão sobre a atuação do time hoje porque o Inter jogou com 70% de titulares hoje e nosso time passou por cima quase todo o segundo tempo. Acredito que estejam analisando o contexto e não o jogo”, continuou.

O treinador também analisou a atuação coletiva da equipe, que perdeu Arrascaeta e Luiz Araújo lesionados e encontrou dificuldades na criação de jogadas. “Hoje o time criou oportunidades para ganhar o jogo, faltou um pouco de tranquilidade na hora da contundência. Em outros jogos faltou conexão, mas hoje o time criou chances claras e no segundo tempo teve muito volume. O time foi até o último segundo e eu valorizo isso”, avaliou o treinador.

“Não concordo que teve passividade para o Flamengo neste jogo, faltou efetividade. Em outros jogos, sim, concordo, mas hoje não. Não concordo que não haja vontade, intenção ou desejo para ganhar”, disse.

O Flamengo soma 36 pontos na terceira colocação, 12 pontos distante do líder Botafogo, que enfrenta o Bahia neste domingo e pode ampliar a vantagem. Pelo Brasileirão, o Flamengo encara o Botafogo no próximo sábado, às 21h, no estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 22.ª rodada.