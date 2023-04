Sampaoli cobra de jogadores do Flamengo que valorizem a bola: ‘Respeite-a, sempre’

Jorge Sampaoli disse após os 2 a 0 sobre o Ñublense em sua estreia, no Maracanã, pela Copa Libertadores, que ainda tinha muita coisa a ajustar no Flamengo, após de celebrar a atuação da equipe. Nesta sexta-feira, o clube revelou uma das metas que o técnico argentino pretende impor no grupo: a valorização da posse de bola.

Em treino no Ninho do Urubu visando a visita ao Internacional, domingo, pelo Brasileirão, o técnico pediu, por vezes, que seu comandados respeitem a bola e não desistam jamais de brigar por ela durante os 90 minutos.

“O respeito pela bola é sempre! O tempo todo. Não se pode perde nunca a bola, nunca”, gritou para todos os cantos do gramado o comandante. “Uma bola perdida é igual a um problema.

No Brasileirão de 2022 o Flamengo levou três gols dos gaúchos no Beira-Rio e Sampaoli não quer saber de repetição daquele tropeço. Depois de largar bem, com 3 a 0 sobre o Coritiba, o pensamento é seguir no topo da tabela antes de as competições se acirrarem – o clube ainda disputa a Copa do Brasil e Libertadores.

De início, Sampaoli já adiantou que não vai priorizar competições e espera “acumular gordura” no Brasileirão para quando os mata-matas forem mais pesados, poder rodar o elenco na Nacional sem deixar cair a intensidade da equipe.

Depois de apostar no esquema com três zagueiros na estreia para ter mais gente atacando, o técnico pode variar e optar pela entrada de Wesley na direita para ter uma defesa mais sólida. Desta maneira, daria descanso para David Luiz. O treinador já adiantou que utilizará a equipe de diversas formas, mas sempre jogando ofensivamente.