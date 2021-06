Sampaio Corrêa vence, sobe para terceiro e joga o Remo na zona de rebaixamento

O Sampaio Corrêa embalou de vez no Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de fazer um jogo discreto, derrotou o Remo pelo placar de 2 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio Baenão, pela oitava rodada. De quebra, subiu para a terceira colocação.

Com o resultado, o time maranhense chegou aos 15 pontos, atrás apenas de Náutico (20) e Coritiba (16). O Goiás fecha o G-4, com 12. O Remo, por outro lado, acabou o dia dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com sete.

O Remo teve a posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar a superioridade em gol. Apesar do volume de jogo, evitou se jogar no ataque e teve como principal destaque o setor defensivo, assim como o Sampaio Corrêa. Sem arriscar, o 0 a 0 traduziu bem os primeiros 45 minutos do duelo.

A melhor chance do Remo foi com Igor Fernandes. Ele recebeu em velocidade na grande área e chutou, Paulo Sérgio deu um leve desvio para tirar para escanteio. O Sampaio Corrêa chegou com Jean Silva. O atacante bate com categoria, mas viu o goleiro Diogo da Silva salvar com um toque que passou despercebido pela arbitragem.

O panorama do segundo tempo não mudou. O Remo buscou mais o ataque, mas continuou sem ser efetivo. O Sampaio Corrêa passou apenas a se defender. O time paraense começou a perder o controle e começou a arriscar de qualquer maneira, mas não obteve sucesso.

O castigado acabou vindo aos 30 minutos. Jefinho recebeu dentro da área, e acabou sendo derrubado por Kevem, pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes.O Remo tentou buscar o empate, mas deixou a retaguarda desguarnecida e levou o segundo.

Aos 45 minutos, em bela jogada de contra-ataque, Romarinho recebeu de Ferreira, avançou em liberdade e tirou de Vinícius para selar o triunfo do Sampaio Corrêa.

Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Coritiba na sexta-feira, às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). No sábado, às 19h, o Sampaio Corrêa recebe o Londrina, no Castelão, em São Luis (MA).

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 2 SAMPAIO CORRÊA

REMO – Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes (Ronald); Anderson Uchoa (Rafinha), Lucas Siqueira, Dioguinho (Wallace) e Erick Flores; Renan Gorne (Edson Cariús). Técnico: Paulo Bonamigo.

SAMPAIO CORRÊA – Mota; Luis Gustavo, Joécio, Paulo Sérgio e Zé Mário (Nilson Junior); Ferreira, Mauro Silva e Eloir (Betinho); Ciel (Jefinho), Pimentinha (Romarinho) e Jean Silva. Técnico: Felipe Surian.

GOLS – Jefinho, aos 30, e Romarinho, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO- Diego da Silva Castro (PI).

CARTÕES AMARELOS – Dioguinho (Remo); Eloir, Felipe Gedoz, Jean Silva e Jefinho (Sampaio Corrêa).

LOCAL – Estádio Baenão, em Belém (PA).