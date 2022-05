Sampaio Corrêa vence o Vila Nova e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Pressionado, o Sampaio Corrêa encerrou sequência negativa na noite deste sábado, quando recebeu o Vila Nova e venceu por 2 a 0, no estádio Castelão, em São Luís, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gabriel Poveda e Pimentinha marcaram os gols da partida.

O Sampaio encerrou uma sequência de três jogos sem vitória e ganhou seis posições na classificação, deixando a zona de rebaixamento e aparecendo agora em 11º lugar, com oito pontos. Já o Vila Nova voltou a perder após três jogos, ficou com os mesmos sete pontos, mas agora é o 16º colocado.

O primeiro tempo premiou quem foi mais efetivo com a bola nos pés. Sampaio Corrêa e Vila Nova estiveram longe de apresentar um bom futebol e apostaram na velocidade pelos lados do campo e nas fortes marcações para abrir vantagem antes do intervalo.

Aos 17 minutos, após roubada no meio-campo, Victor Andrade invadiu a área e quase abriu o placar para o Vila Nova. Mas o Sampaio Corrêa respondeu aos 34, quando Rafael Vila chutou forte e o goleiro Georgemy espalmou. A bola tocou no travessão e sobrou para Gabriel Poveda completar com o peito.

Após o intervalo, o Sampaio Corrêa teve ligeira superioridade e poderia ter ampliado aos dez minutos, quando Pimentinha driblou Willian Formiga e chutou para boa defesa do goleiro Georgemy. Só que o Vila Nova não se abateu e respondeu aos 13, com Victor Andrade, e aos 17, com Jean Silva.

Conforme o tempo foi passando, o Sampaio Corrêa abriu mão dos ataques e foi cauteloso para apenas aproveitar os contra-ataques. Em duas oportunidades, o velocista Pimentinha foi lançado e partiu em direção ao gol, mas acabou desarmado pela marcação.

De tanto insistir, Pimentinha conseguiu furar a marcação do Vila Nova e balançar as redes. Aos 39, ele encarou a marcação e chutou forte. A bola desviou no zagueiro Renato e enganou o goleiro Georgemy, dando números finais ao confronto.

O Sampaio Corrêa volta a campo no domingo, dia 22, para enfrentar o Cruzeiro, às 11 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Enquanto o Vila Nova, na quinta-feira, receberá a Chapecoense, às 19 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 VILA NOVA

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateusinho (Thiago Ennes), Allan, Nilson Júnior e João Victor; André Luiz, Eloir (Renatinho) e Rafael Vila (Maurício); Ygor Catatau (Lucas Araújo), Pimentinha e Gabriel Poveda (Rafael Costa). Técnico: Léo Condé.

VILA NOVA – Georgemy; Moacir, Renato, Rafael Donato e Willian Formiga; Ralf (Pablo), Arthur Rezende (Diego Tavares) e Matheuzinho (Wagner); Victor Andrade, Daniel Amorim e Pablo Dyego (Jean Silva). Técnico: Higo Magalhães.

GOLS – Gabriel Poveda, aos 34 minutos do primeiro tempo. Pimentinha, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Zandick Gondim Alves (RN).

CARTÃO AMARELO – Matheusinho, Eloir e Rafael Costa (Sampaio Corrêa); Pablo e Arthur Rezende (Vila Nova).

PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).