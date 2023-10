Samanta Soares leva o ouro e Brasil faz sua melhor campanha no judô dos Jogos Pan-Americanos

O Brasil continua fazendo história no judô nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A delegação confirmou nesta segunda-feira a melhor campanha da história da modalidade na competição. O principal destaque foi a judoca Samanta Soares, que conquistou a medalha de ouro na categoria até 78kg, a mesma de Mayra Aguiar, que abriu mão do torneio para seguir no seu planejamento visando a Olimpíada de Paris-2024. Ou seja, ela deu prioridade à preparação física.

Samanta Soares conquistou o sétimo ouro do Brasil no Pan de Santiago, totalizando 15 no total, com duas pratas e seis bronzes. A melhor campanha havia sido em Guadalajara, no México, em 2011, com seis ouros, três pratas e quatro bronzes.

A brasileira, medalhista de ouro, venceu na final Sairy Cólon, de Porto Rico, com um waza-ari. “Meus primeiros Jogos Pan-Americanos, estou muito feliz de estar aqui. Fiquei feliz quando conquistei a vaga, porque não foi fácil chegar aqui. Vindo de lesão, voltando a competir. Saindo a convocação, fiquei feliz, chorei e tal. Foi muito legal. Chegando aqui, agora virou realidade uma coisa que eu nem esperava. Eu queria muito trazer essa medalha”, disse Samanta Soares.

OUTROS RESULTADOS

Rafael Macedo ficou com a medalha de prata ao fazer uma luta bem acirrada com o cubano Ivan Silva. O brasileiro perdeu na categoria até 90kg por desclassificação ao usar a cabeça como defesa.

“Eu senti minha cabeça encostando, realmente está rolando bastante desclassificação por lances assim. Eu não sei, não achei que foi pra tanto assim. Acredito que os árbitros tenham replay e analisaram o vídeo. Confio na decisão deles, mas quero olhar depois o lance para ter minha opinião. Queria ter saído com a medalha de ouro, mas consegui sair com medalha”, disse Rafael Macedo.

O Brasil ainda conquistou nesta segunda-feira três medalhas de bronze. Na categoria até 100kg, Kayo Santos derrotou o cubano Lister Cardona logo no início da luta. Já Rafael Silva, o Baby, na categoria acima de 100kg, derrotou o canadense Marc Deschenes. Por fim, Beatriz Souza, na acima de 78kg, venceu por ippon a venezuelana Amarantha Urdaneta.

ESGRIMA

Na esgrima, a brasileira Mariana Pistoia ficou com o bronze ao perder na semifinal do florete individual para a canadense Eleanor Harvey, oitava do mundo, por 14 a 4.

No masculino, Alexandre Camargo por muito pouco não chegou à decisão. Ele perdeu para o chileno Alejandro Núñez por 15 a 14. O Brasil não conquistava uma medalha no masculino na espada individual há 56 anos.