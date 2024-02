Saldo do Dérbi: Palmeiras x Corinthians tem quatro lesionados e situação preocupa equipes

O primeiro clássico entre Corinthians e Palmeiras na temporada 2024 terminou com um saldo de quatro jogadores lesionados. O empate por 2 a 2 em Barueri, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, foi marcado pela atuação heroica do time alvinegro, que buscou a igualdade no placar com dois jogadores a menos e o zagueiro Gustavo Henrique como goleiro depois de estar perdendo por 2 a 0.

Gustavo Gómez foi o primeiro a deixar a partida, sendo substituído logo aos 13 minutos de jogo. O zagueiro paraguaio sofreu um trauma no pé esquerdo depois de levar uma falta do atacante Ángel Romero. Ele deu lugar ao jovem Naves e iniciou tratamento com gelo ainda no banco de reservas. O defensor irá realizar exames durante a semana para avaliar a gravidade da lesão e a situação preocupa.

No intervalo, foi a vez de Fagner sair da partida. O experiente lateral-direito de 34 anos foi substituído após se queixar de dores no pescoço e nas costas depois de uma disputa com Endrick. Ele deu lugar a Matheuzinho, recém-contratado junto ao Flamengo, que fez sua estreia pelo time do Parque São Jorge.

Vivendo boa fase com a camisa do Corinthians, Yuri Alberto foi o responsável por fazer o primeiro gol dos visitantes no Dérbi em Barueri. Ele precisou deixar o campo de maca na reta final da partida após uma forte dividida com o zagueiro Murilo. Horas depois, o atacante confirmou em sua conta no Instagram que fraturou a costela. O camisa 9 também sofreu um trauma no cotovelo e deixou o estádio com o braço imobilizado.

O camisa 9 vai fazer exames nesta segunda-feira e é dúvida para o duelo com o Cianorte, quinta-feira, pela Copa do Brasil. O cenário preocupa o técnico António Oliveira, que já não pode contar com Pedro Raul, machucado da coxa direita e ainda sem previsão de retorno. O centroavante ex-Botafogo e Vasco estava no futebol mexicano e foi contratado justamente para disputar posição com Yuri Alberto.

Quem também preocupa o Corinthians é Cássio. O goleiro de 36 anos precisou sair de campo com a ajuda de médicos depois de sofrer uma pancada no quadril no lance em que acabou sendo expulso. A equipe já havia realizado todas as substituições e estava com um a menos por causa da saída de Yuri Alberto. O zagueiro Gustavo Henrique foi o escolhido para atuar no gol e viu a equipe alvinegra empatar o jogo, em gol de falta de Rodrigo Garro, debaixo das traves. Ele quase levou um “frango” no último lance, mas Raniele salvou em cima da linha e evitou a vitória alviverde.

Faltando três rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão, o Palmeiras lidera o Grupo B, com 18 pontos. Água Santa (14), Ponte Preta (13) e Guarani (5) fecham a chave. Já o Corinthians vive situação complicada e corre risco de não se classificar às quartas de final. No Grupo C, o time alvinegro é o último, com 10 pontos, atrás de Red Bull Bragantino (15), Mirassol (14) e Inter de Limeira (13). Nesta etapa, os times enfrentam adversários das outras chaves e os dois melhores de cada avançam.