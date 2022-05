Salah provoca Real Madrid para final com o Liverpool: ‘Temos contas a acertar’

No futebol não é uma estratégia muito boa ficar provocando adversários antes de uma decisão. Ainda mais se o rival for o maior vencedor da competição, com 13 conquistas. Mas isso parece não preocupar o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, que vai encarar o Real Madrid, dia 28, no Stade de France, na final da Liga dos Campeões, e só pensa em revanche.

Depois de declarar torcida para o time merengue na partida de volta diante do Manchester City e ver uma heroica classificação dos espanhóis, o atacante não se importou com a demonstração de força e foi logo provocando: “Temos contas a acertar”, escreveu em suas redes sociais, com fotos da festa de virada do Liverpool diante do Villarreal que colocou mo time na final.

Essa vontade excessiva de Salah tem uma grande explicação. Na decisão da edição de 2017/18, na qual o Real Madrid sagrou-se campeão após fazer 3 a 1 no clube inglês – se tornaria o campeão uma temporada mais tarde – Salah deixou o campo com somente 25 minutos, machucado, após levar uma chave de braço de Sérgio Ramos.

Desde então ele conta os dias para um possível reencontro em jogo que vale taça. Não por acaso, já havia manifestado torcida para o Real Madrid na véspera do jogo diante do Manchester City. “Eu quero o Real Madrid na final, eles nos bateram uma vez”, havia dito o egípcio. Ele acha que pode fazer a diferença em campo, o que deixa os torcedores ingleses empolgados.

A postagem do “acerto de contas” dividiu torcedores, contudo. E muitos espanhóis invadiram o Twitter de Salah para “lembrá-lo” que ele já havia disputado um mata-mata com os merengues na edição passada da Liga dos Campeões, com 0 a 0 em Anfield e 3 a 1 contra no Santiago Bernabéu.

“Notando como pontuação a acertar, você jogou na temporada passada com o Real Madrid e eles o venceram. O Real irá vencê-lo novamente. Vai ser Real Madrid 2 x 1 Liverpool”, provocou um torcedor.