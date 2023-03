Salah isola pênalti e Liverpool perde para lanterna Bournemouth no Inglês

A boa fase e recuperação do Liverpool no Campeonato Inglês foi interrompida de forma amarga na manhã deste sábado, com derrota por 1 a 0 para o Bournemouth, até então lanterna da competição. Jogando no Vitality Stadium, em Bournemouth, o Liverpool ainda teve chance de empatar, mas Mohamed Salah errou a dose na cobrança de um pênalti e mandou a bola bem longe do gol. A partida foi válida pela 27ª rodada.

O Bournemouth dá o troco no Liverpool após ter sido derrotado por 9 a 0 pelo adversário no primeiro turno. O time começou a rodada na lanterna e salta na tabela com a vitória, pulando para a 16ª posição, com 24 pontos.

Com direito a uma goleada por 7 a 0 sobre o arquirrival Manchester United no último fim de semana, o Liverpool vivia grande reação no campeonato, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O tropeço deste sábado impede que o time de Jurgen Klopp entre no G4. A equipe segue em quinto, com 42 pontos e pode ser ultrapassada pelo Newcastle.

O jogo começou muito agitado, com ótimas jogadas ofensivas desde os primeiros minutos. Primeiro, o zagueiro Virgil Van Dijk fez um cabeceio certeiro e Lerma salvou, também de cabeça, em cima da linha. O Bournemouth respondeu em contra-ataque rápido com Dango Ouattara, que levou muito perigo. Momentos mais tarde, o goleiro brasileiro Neto caiu para fazer linda defesa em chute cruzado de Robertson. Logo depois, Gakpo marcou para o Liverpool, mas o lance foi anulado por impedimento.

Até então lanterna do Campeonato Inglês, o Bournemouth abriu o placar aos 28 minutos com Philip Billing, um dos principais destaques do time na temporada. Ouattara foi lançado em velocidade pelos lados do campo, chegou até a linha de fundo e cruzou para trás, onde estava o meia Billing, que chegou escorando para o fundo das redes. Com muita dificuldade para criar jogadas, o Liverpool não conseguiu dar a resposta para o gol sofrido.

O Liverpool voltou do intervalo com a mesma falta de criatividade, porém mais empenhado em buscar o empate. As tentativas resultaram em um pênalti após o defensor do Bournemouth tocar a mão na bola dentro da área. Salah protagonizou uma cobrança bizarra. O egípcio tirou muito e chutou a bola ao lado, muito longe do gol. O Liverpool voltou a atacar na reta final, em busca ao menos do empate, que não veio. Gakpo chutou por cima e assustou no último lance da partida.

A sequência do Liverpool parece ser complicada. O time de Jurgen Klopp volta a enfrentar o Real Madrid pela Liga dos Campeões após derrota em casa por 5 a 2. No Campeonato Inglês, o clube terá sequência complicada contra Manchester City, Chelsea e Arsenal, sendo apenas o último jogo como mandante. Para tentar embalar, o Bournemouth enfrenta o Aston Villa fora de casa na próxima rodada.