Esporte Salah faz dois e Liverpool derrota Everton em jogo com pênalti e expulsão no Campeonato Inglês

Com um jogador a mais desde aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Young foi expulso, o Liverpool levou a melhor no clássico com o Everton ao vencer por 2 a 0, neste sábado, no Anfield, pela nona rodada do Campeonato Inglês. Os dois gols da partida foram marcados pelo egípcio Mohamed Salah.

O resultado leva o Liverpool, que continua brigando pela liderança com Arsenal e Manchester City, aos 20 pontos, mesma pontuação do Tottenham, que entra em campo neste domingo frente ao Fulham. O Everton, por outro lado, continua com sete, ainda muito ameaçado de rebaixamento.

Antes da bola rolar, a torcida do Liverpool estendeu faixas no Anfield em memória aos torcedores que morreram no ataque do Hamas contra Israel. No entanto, elas foram retiradas por ordem dos organizadores do Campeonato Inglês.

O jogo começou quente com entradas fortes e com um leve domínio do Liverpool. Bem postado defensivamente, o Everton não dava espaços ao adversário, mas se complicou aos 37 minutos, quando Young chegou no carrinho, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Com um a mais, Klopp liberou os laterais e procurou espaços no setor ocupado por Alexander-Arnold. O Liverpool esboçou pressionar nos minutos finais da primeira etapa, mas não conseguiu colocar seus atacantes em boa posição para arrematar. Com isso, apelou por tentativas de fora da área, sem sucesso.

Com dez jogadores, o Everton recompôs sua equipe no intervalo e voltou ainda mais fechado. O Liverpool novamente encontrou dificuldade na criação, mas Salah já tinha mais espaço para jogar. A tática do time visitante vinha dando certo, até Luis Díaz aparecer pela direita e cruzar. A bola carimbar o braço do defensor do Everton, pênalti.

Salah foi para a cobrança e bateu com categoria para abrir o placar aos 29 minutos. Atrás do placar, o Everton precisou se abrir e foi com tudo para o ataque na busca pelo empate. No entanto, não conseguiu envolver o Liverpool e permitiu o contragolpe.

Foi assim que o Liverpool chegou ao segundo gol aos 51 minutos. Em belo contra-ataque, Darwin Núñez disparou em velocidade e deu bela assistência para Salah, que decretou a vitória do time da casa. O egípcio chegou a sete gols em nove jogos do Campeonato Inglês.

Na disputa pela liderança, o Liverpool volta a campo pelo Campeonato Inglês no dia 29 de outubro (domingo), às 11h, para encarar o Nottingham Forest, novamente no Anfield. No mesmo dia, às 10h, o Everton visita o West Ham, no Olímpico de Londres.