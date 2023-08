Esporte Salah descarta 4º maior salário do mundo no Al-Ittihad para honrar contrato com o Liverpool

Atual campeão da Arábia Saudita, o Al-Ittihad parece disposto a reforçar ainda mais seu estrelado time e fez uma proposta de 60 milhões de euros (aproximadamente 323,4 milhões) para tirar o atacante Mohamed Salah do Liverpool. De quebra, ainda ofereceu o quarto maior salário do planeta ao jogador: 90 milhões anuais (485,1 mi) e, mesmo assim, o egípcio recusou para “honrar” o contrato com os ingleses.

De acordo com o jornal árabe Al Riyadiah, a oferta era por acordo de duas temporadas e o atacante não quis nem abrir conversas. Através de seu agente, Rammy Abas, Salah teria agradecido de maneira educada e pediu que as tratativas nem se alongassem

O próprio Rammy Abas descartou o negócio. “Se considerássemos deixar o Liverpool este ano, não teríamos renovado o contrato com o clube no verão passado. Mohamed continua comprometido com o Liverpool”,. Afirmou.

Depois de quase deixar o Liverpool, Salah conseguiu ganhar a valorização que exigia financeiramente e renovou até 30 de junho de 2024. Agora, não quer desonrar sua palavra e adiou uma troca de casa no momento.

Para ser companheiro de Benzema, Kanté, Fabinho, Romarinho e Marcelo Grohe, o egípcio ganharia R$ 40,4 milhões por mês, atrás apenas dos salários de Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé.

Os árabes agora prometem investir em outro jogador que está atuando no futebol inglês. A opção para a vaga que seria de Salah é o também atacante Raheem Sterling, atualmente no Chelsea.