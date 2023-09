Sainz volta a ser o mais rápido e termina 3º treino livre de Monza à frente de Verstappen

Pela segunda vez neste fim de semana, Carlo Sainz cravou o melhor tempo do treino livre no GP da Itália, dando boas expectativas para a Ferrari, que corre em casa no tradicional Circuito de Monza. O tempo do espanhol foi de 1min20s912, 0s086 mais rápido que Max Verstappen.

Lewis Hamilton teve um início de sessão complicado, mas já se recuperou na volta seguinte e se colocou entre os melhores tempos. Com 1min21s453, Hamilton foi o terceiro mais rápido do TL3. O outro ferrarista a correr em casa, Charles Leclerc, fez o quarto melhor tempo dos treinos, com 1min21s486.

Sainz, que completou 29 anos na sexta-feira, dia em que também foi o piloto mais rápido do circuito, voltou a desempenhar bem e foi muito celebrado pelos fãs. Sainz garantiu o melhor tempo no TL2 na sexta-feira e foi o segundo mais rápido no TL1, atrás de Verstappen. O holandês dominou as disputas neste sábado, mas terminou em segundo. Seu companheiro de Red Bull, Sergio Pérez, teve problemas com vazamento de óleo já na parte final do treino e precisou abandonar. Ele atingiu o 10º melhor tempo do dia.

Muito confiante na pista, Fernando Alonso fez o quinto melhor tempo e promete dar trabalho no classificatório, marcado para às 11h deste sábado. Sainz e Oscar Piastri tiveram um pequeno incidente no TL3, quando as rodas dos pilotos se tocaram na volta 1. George Russell teve o sexto melhor tempo, seguido pela dupla da Haas, com Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Alex Albon, da Williams, foi o nono piloto da sessão.

Mais rápido no TL1 e quinto no TL2, Verstappen liderou boa parte do treino, mas ficou atrás de Sainz. O holândes da Red Bull busca neste fim de semana mais um recorde para o seu currículo. Se vencer, se tornará o primeiro piloto da história da F-1 a faturar dez corridas consecutivas, superando marca do alemão Sebastian Vettel.

O treino livre foi marcado por muitas reclamações por causa do trânsito na pista e boas disputas. Yuki Tsunoda e Lando Norris esbravejaram pelo rádio durante o trajeto. A direção de prova chegou a estabelecer tempo máximo de 1min41s aos pilotos para completar a volta e tentar evitar problemas.

Confira o resultado do terceiro treino livre do GP da Itália:

1º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min20s912

2º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s998

3º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min21s453

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min21s486

5º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min21s711

6º – George Russell (ING/Mercedes),1min21s730

7º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min21s884

8º – Nico Hülkenberg (FIN/Haas), 1min21s985

9º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min22s054

10º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min22s192

11º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min22s245

12º – Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), 1min22s296

13º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min22s297

14º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min22s302

15º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min22s380

16º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min22s511

17º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s515

18º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min22s739

19º – Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), 1min22s742

20º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s852