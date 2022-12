Sainz tem 1º contato com novo chefe e vê evolução na Ferrari: ‘Um passo à frente’

A Ferrari agora responde pelo comando de Frederic Vasseur para o cargo de Gerente Geral da área de corridas em busca de um ano mais promissor em termos de conquistas. Nesta quarta-feira, o novo dirigente teve contato com o piloto espanhol Carlos Sainz, que comentou essa nova fase da equipe.

“Uma pessoa nova que vai dar uma motivação extra. A escuderia vai dar um passo à frente. Temos apenas que dar tempo para se adaptar porque a Ferrari é gigante. Confio em seu trabalho”, afirmou o piloto que conversou com o novo chefe de equipe por telefone.

Vasseur assume suas novas funções a partir do dia 9 de janeiro. Ex-dirigente da Sauber/Alfa Romeo, ele chega na Ferrari para substituir Mattia Binotto. A expectativa é que o francês tenha olhos centrados para o comando do time, além de cuidar, também, da estrutura.

Sainz demonstrou alguma proximidade ao se referir ao novo chefe. “Eu o conheço pessoalmente, porque na época da Renault, ele gostava muito do meu trabalho. Um profissional dedicado que tem tudo para fazer um grande trabalho na Ferrari.”

Para 2023, ele torce por uma temporada mais linear e também por um carro mais competitivo para brigar por vitórias e títulos. “Sou um piloto que aprende rápido e que sabe tirar pontos positivos e negativos. Esperemos que o ano que vem seja uma temporada mais regular, com muitos pontos e menos desistências. Se você quer lutar por um título, você tem que ser regular. Ganhe corridas, mas seja regular.”

No Campeonato Mundial de Fórmula 1 do ano passado, Max Verstappen dominou a temporada e foi o campeão com 454 pontos, pela Red Bull. Com 246 pontos, o ferrarista Carlos Sainz terminou o ano na quinta colocação. Charles Leclerc, seu companheiro de equipe, foi o vice-campeão ao obter 308 pontos.