Sainz lidera novo testes coletivo da Fórmula 1 em Abu Dabi; Fittipaldi é o 9º

A Fórmula 1 tem nesta quarta-feira o seu último dia de atividades na pista em 2021. Mesmo ainda convivendo com a indefinição sobre se a Mercedes vai mesmo apelar da decisão da temporada, que finalizou com o título do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Na primeira sessão dos testes coletivos no circuito Yas Marina, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, o espanhol Carlos Sainz Jr. foi quem liderou com sua Ferrari.

O piloto da escuderia italiana completou as primeiras quatro horas de testagem desta quarta-feira com a melhor volta: 1min26s706. No dia anterior, quem liderara a parte da manhã fora o mexicano Pato OWard, que esteve no carro de Fórmula 1 pela primeira vez pela McLaren.

A quarta-feira é bem diferente do que foi a terça, com muito menos carros na pista. Para se ter uma ideia, 17 pilotos passaram pelo traçado nas primeiras horas do primeiro dia de testes coletivos – entre novatos e titulares com os “carros-mula”, que servem para testar os pneus de 18 polegadas da Pirelli que serão usados em 2022 -, enquanto que somente 10 apareceram no começo desta quarta.

Desta vez, a Williams não conseguiu ir à pista e a Haas é a única que esteve presente com dois carros. O russo Robert Shwartzman está em um dos monopostos da equipe americana, ainda aproveitando a oportunidade como piloto jovem, enquanto que o brasileiro Pietro Fittipaldi está no outro como parte do teste da Pirelli e seus novos pneus de 18 polegadas – ficou em nono lugar com o melhor tempo de 1min29s662.

Atrás do líder Carlos Sainz Jr. e com tempos ainda na casa de 1min26s, ficaram os britânicos Lando Norris (1min26s736) e George Russell (1min26s828), respectivamente por McLaren e Mercedes. Os testes seguem ao longo da tarde em Abu Dabi (horário local). Depois disso, a Fórmula 1 volta a acelerar somente em 2022.