Sainz lidera e McLaren surpreende em 2º treino livre do GP da Itália de F-1

Aniversariante do dia, o espanhol Carlos Sainz Jr. comemorou seus 29 anos mostrando velocidade no tradicional Circuito de Monza, nesta sexta-feira. O piloto da Ferrari foi o mais veloz do dia ao anotar o melhor tempo no segundo treino livre do GP da Itália de Fórmula 1. A McLaren foi um dos destaques da sessão.

Sainz marcou o tempo de 1min21s355, mais rápido que a marca estabelecida por Max Verstappen na primeira sessão do dia (1min22s657). Exibindo grande ritmo no segundo treino, os carros da McLaren ofuscaram a Red Bull e se aproximaram da Ferrari do piloto espanhol.

O inglês Lando Norris foi o segundo mais rápido, com 1min21s374. E o australiano Oscar Piastri foi o quarto colocado, com 1min21s545. Entre eles ficou o mexicano Sergio Pérez, que obteve o terceiro tempo, com 1min21s540, mas protagonizou o maior erro de todo o treino.

Faltando nove minutos para o fim da sessão, ele perdeu o controle sobre sua Red Bull na Curva Parabólica, saiu de lado e parou somente após percorrer grande trecho da caixa de brita. O incidente causou a bandeira vermelha, o que interrompeu a parte final do treino por cerca de cinco minutos.

Em busca de recorde neste fim de semana, Verstappen ficou aquém do esperado na segunda sessão. Ele registrou o quinto tempo: 1min21s631. O piloto da Red Bull mira nova marca especial em seu currículo na Itália. Se vencer a prova de domingo, ele se tornará o primeiro piloto da história da F-1 a faturar dez corridas consecutivas, superando marca do alemão Sebastian Vettel.

Um outro incidente marcou o treino, logo no início. Lance Stroll, que deu lugar ao brasileiro Felipe Drugovich no primeiro treino do dia, sofreu um apagão nos primeiros minutos. A equipe Aston Martin confirmou que hovue uma falha no sistema de combustível do carro do canadense. Uma bandeira vermelha interrompeu o treino por cerca de cinco minutos.

Stroll acabou abandonando o treino logo em seguida, completando apenas duas voltas nesta sexta-feira. Ele não chegou a registrar uma volta rápida.

Os pilotos voltam à pista italiana às 7h30 do sábado para o terceiro treino livre. A sessão classificatória está marcada para as 11 horas. No domingo, a largada do GP da Itália será às 10 horas.

Confira o resultado do segundo treino livre do GP da Itália:

1º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min21s355

2º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min21s374

3º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min21s540

4º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s545

5º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min21s631

6º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min21s716

7º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min21s979

8º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min22s071

9º – George Russell (ING/Mercedes), 1min22s176

10º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min22s291

11º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min22s574

12º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min22s595

13º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s651

14º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min22s696

15º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min22s716

16º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min22s755

17º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min22s783

18º – Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), 1min23s167

19º – Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), 1min23s346

20º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin)