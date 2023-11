Esporte Sainz lidera e Ferrari se destaca no 1º treino do GP de São Paulo de F-1

A Ferrari saiu na frente neste GP de São Paulo de Fórmula 1. Os pilotos da equipe italiana foram os mais rápidos do primeiro e único treino livre do fim de semana, no Autódromo de Interlagos, nesta sexta-feira. O mais veloz foi o espanhol Carlos Sainz Jr., seguido de perto pelo monegasco Charles Leclerc. O britânico George Russell, atual vencedor da corrida brasileira, foi o terceiro.

Sainz Jr. anotou o tempo de 1min11s732, já na parte final do treino, usando pneus macios, os mesmos que Leclerc usou. O piloto de Mônaco marcou 1min11s840. A Mercedes surpreendeu ao colocar Russell, com pneus médios (mais lentos que os macios), na terceira posição na tabela de tempos. Lewis Hamilton foi apenas o 12º.

Os pilotos da Red Bull foram coadjuvantes nesta manhã. Tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen foi apenas o 16º colocado, enquanto o pressionado mexicano Sergio Pérez terminou a sessão em 18º. Ele briga com Hamilton pelo vice-campeonato mundial.

O treino desta manhã tem maior importância do que de costume porque o GP de São Paulo é a última etapa da temporada com corrida sprint. Neste formato de fim de semana, pilotos e equipes têm apenas um treino livre para fazer testes e avaliar mudanças nos carros. Na quinta, muitos pilotos comentaram no paddock que a sessão seria decisiva para a sequência do fim de semana.

Numa manhã de temperaturas elevadas em Interlagos, superando os 30 graus antes do início do treino, os pilotos começaram a impor os melhores tempos na segunda metade do treino, em razão dos pneus macios. Antes disso, o japonês Yuki Tsunoda chegou a ocupar o topo da tabela, com compostos médios. Minutos antes, Verstappen liderou com pneus duros.

O primeiro a usar os pneus macios foi o dinamarquês Kevin Magnussen, que chegou a figurar em terceiro. O piloto da Haas foi o pole position em Interlagos na temporada passada. Na sequência, seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, registrou o segundo tempo, com macios. Ele também já foi pole em São Paulo, em 2010.

Hülkenberg protagonizou ainda o momento mais surpreendente, quando bateu rodas com a McLaren do britânico Lando Norris, logo em sua primeira investida na pista. O episódio não teve maiores consequências. Já o americano Logan Sargeant foi o piloto que mais cometeu erros no traçado. Foram duas saídas da pista, uma delas no “S do Senna”, na metade final da sessão.

O francês Esteban Ocon saiu da sua Alpine reclamando de detritos na pista, algo visível nas imagens ao longo da sessão. Ocon afirmou que tinha um parafuso num dos pneus do seu carro.

Os pilotos voltam para a pista às 15h para o treino classificatório que define o grid de largada para a corrida de domingo. No sábado, a movimentação na pista vai começar às 11h, com o treino classificatório para a corrida sprint, marcada para as 15h30. No domingo, a largada da prova principal do fim de semana será às 14 horas.

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP de São Paulo:

1º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min11s732

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s840

3º – George Russell (ING/Mercedes), 1min11s865

4º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min11s928

5º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min12s044

6º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s136

7º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s184

8º – Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), 1min12s481

9º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min12s579

10º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min12s592

11º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min12s615

12º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min12s638

13º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min12s714

14º – Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), 1min12s778

15º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min12s779

16º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s793

17º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min13s012

18º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min13s056

19º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min13s629

20º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min13s838