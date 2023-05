Sainz Jr. lidera treino livre encerrado mais cedo por batida de Albon em Mônaco

Após o cancelamento do GP de Emilia-Romagna, na Itália, os pilotos da Fórmula 1 voltaram para a pista nesta sexta-feira no tradicional circuito de rua de Montecarlo. E o espanhol Carlos Sainz Jr. foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP de Mônaco, numa sessão interrompida antes do fim por conta de uma batida de Alexander Albon.

O piloto da Williams acertou o muro em cheio na saída da curva Sainte Devonte e danificou as rodas dianteira e traseira do seu carro, parando no meio da pista. Como faltavam apenas três minutos para o fim do treino, a direção de prova decidiu finalizar de forma precoce a sessão.

No momento, Sainz liderava a tabela de tempos, com 1min13s372, deixando a Ferrari na ponta. O piloto da casa Charles Leclerc, companheiro do espanhol na equipe italiana, foi apenas o quinto mais veloz, com 1min14s093. Entre eles ficaram o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Pérez (Red Bull).

O treino foi marcado por novidades nos carros. Quase todas as equipes apresentaram atualizações, com a maior expectativa sobre a Mercedes, que não empolgou. Se Hamilton foi o terceiro mais veloz, o também britânico George Russell não passou do 15º posto. Entre outras novidades, a McLaren apresentou cores novas em seus carros.

E, com monopostos maiores em comparação aos últimos anos, sobraram manobras arriscadas no acanhado e perigoso circuito de rua de Montecarlo. O próprio Sainz e Lando Norris chegaram a tocar de leve nos muros do traçado, sem maiores consequências. A expectativa é de que a corrida de domingo conte com menos ultrapassagens do que de costume.

Os pilotos voltam para a pista às 12 horas (de Brasília) para o segundo treino livre. O terceiro será às 7h30 de sábado. O treino classificatório está agendado para as 11h. E, no domingo, a largada será às 10h.

Confira o resultado final do primeiro treino livre do GP de Mônaco:

1º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min13s372

2º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min13s710

3º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min14s035

4º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min14s038

5º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min14s093

6º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min14s244

7º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min14s467

8º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min14s585

9º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min14s653

10º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min14s666

11º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min14s718

12º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min14s725

13º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min14s820

14º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min14s866

15º – George Russell (ING/Mercedes), 1min15s066

16º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min15s083

17º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min15s192

18º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min15s557

19º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min15s684

20º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min15s785