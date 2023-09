Saiba quem é Roberto Pereyra, meio-campista argentino de 32 anos que está na mira do Palmeiras

O Palmeiras é o único time da primeira divisão a não fazer nenhuma contratação na janela de transferências de julho. Porém, a temporada 2023 ainda pode reservar uma cara nova na Academia de Futebol. A diretoria alviverde se movimenta pela contratação do meio-campista argentino Roberto Pereyra, de 32 anos. O jogador está livre no mercado e o clube tem até o dia 15 de setembro para inscrevê-lo no Brasileirão. Para a Libertadores, o atleta precisa estar regularizado antes do primeiro jogo da semifinal, com o Boca Juniors, para disputar a sequência do torneio continental.

Apesar da timidez no mercado, o Palmeiras desejava contratar mais um meio-campista para o elenco comandado por Abel Ferreira e vê Roberto Pereyra como uma boa oportunidade. Aos 32 anos, o jogador encerrou uma passagem de três temporadas pela Udinese, da Itália, equipe pela qual já havia atuado entre 2011 e 2014. Santos e Botafogo também se interessaram no meia e os dirigentes palestrinos adotam cautela para dar um final feliz à negociação.

Revelado nas categorias de base do River Plate, Roberto Pereyra foi um dos destaques da seleção argentina no Mundial Sub-20 de 2011, quando o combinado albiceleste terminou eliminado por Portugal nas quartas de final. As boas atuações levaram o jogador à Udinese naquele mesmo ano. Após três temporadas, foi negociado com a Juventus por cerca de 16 milhões de euros.

Com a camisa da Juve, Roberto Pereyra conquistou cinco títulos: Campeonato Italiano (2014/15 e 2015/16); Copa da Itália (2014/15 e 2015/16) e a Supercopa Italiana (2015). Ao fim do seu contrato, ele foi negociado com o Watford, da Inglaterra, onde jogou por quatro temporadas, realizando mais de cem partidas na Premier League. Seu retorno à Udinese aconteceu em 2020. Na última temporada, foram cinco gols e sete assistências ao longo de 36 partidas.

Roberto Pereyra também acumula convocações para a seleção argentina principal, tendo feito parte dos elenco vice-campeão da Copa América de 2015, no Chile, quando os anfitriões foram campeões de maneira inédita. Ele também foi convocado para a edição de 2019 do torneio, quando o Brasil se sagrou campeão no Maracanã. Nos últimos meses, chegou a negociar com o Santos, mas as conversas não avançaram.