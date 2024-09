Saiba quanto os medalhistas brasileiros receberam em premiações na Paralimpíada de 2024

Cada medalha rendeu aos atletas uma premiação em dinheiro do Comitê Paralímpico Brasileiro - Foto: Wander Roberto_CPB

Os atletas brasileiros foram responsáveis pelo melhor desempenho da história do País em Paralimpíadas na edição de Paris-2024. Foram 89 pódios, sendo 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Cada medalha rendeu aos atletas uma premiação em dinheiro do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB): 250 mil reais para o lugar mais alto do pódio, 100 mil reais para o segundo e 50 mil reais para o terceiro.

A atleta da natação, Carol Santiago, foi quem mais faturou em Paris 2024. Com cinco medalhas, dois ouros e três pratas (uma no revezamento 4x100m), ela levou 900 mil reais. Na mesma modalidade, na classe S2, Gabrielzinho foi o segundo atleta que mais faturou. Seus três ouros lhe renderam 750 mil reais.

O terceiro maior valor em premiações ficou com Jerusa Geber, do atletismo, que conquistou dois ouros, no 100m e 200m da classe T11. Com isso, ela vai levar 500 mil reais. Talisson Glock ficou em quarto no quesito premiações e faturou 425 mil reais ao ganhar um ouro, uma prata e dois bronzes (sendo um no revezamento 4x50m).

Os atletas-guia, calheiros, pilotos e timoneiros também recebem premiação. Eles embolsam 20% do valor da maior medalha que o atleta que acompanham tenha conquistado, e 10% do valor dos pódios subsequentes. Os valores das premiações do CPB em Paris 2024 é quatro vezes maior do que os dados na Rio 2016.

Veja as premiações dos atletas brasileiros na Paralimpíada de Paris-2024

900 mil reais

Carol Santiago (natação) – ouro nos 50m livre S13, nos 100m livre S12 e nos 100m costas S12; prata nos 100m peito SB12 e no revezamento 4x100m livre 49 pontos.

750 mil reais

Gabrielzinho (natação) – ouro nos 100m costas S2, nos 200m livre S2 e nos 50m costas S2

500 mil reais

Jerusa Geber (atletismo – ouros nos 100m T11 e nos 200m T11

425 mil reais

Talisson Glock (natação) – ouro nos 400m livre S6; prata nos 100m livre S6; bronze nos 200m medley SM6 e no revezamento 4x50m livre 20 pontos

350 mil reais

Ricardo Mendonça (atletismo) – ouro nos 100m T37; prata nos 200m T37

Rayane Soares (atletismo) – ouro nos 400m T13; prata nos 100m T13

Beth Gomes (atletismo) – ouro no lançamento de disco F53; prata no arremesso de peso F54

250 mil reais

Júlio César Agripino (atletismo) – ouro nos 5000m T11

Petrúcio Ferreira (atletismo) – ouro nos 100m T47

Yeltsin Jacques (atletismo) – ouro nos 1500m T11

Claudiney Batista (atletismo) – ouro no lançamento de disco F56

Fernanda Yara (atletismo) – ouro nos 400m T47

Fernando Rufino (canoagem) – ouro nos 200m VL2

Mariana DAndrea (halterofilismo) – ouro na categoria até 73kg

Tayana Medeiros (halterofilismo) – ouro na categoria até 86kg

Alana Maldonado (judô) – ouro na categoria até 70kg J2

Rebeca Silva (judô) – ouro na categoria acima de 70kg J2

Arthur Silva (judô) – ouro na categoria até 90kg J1

Wilians Araújo (judô) – ouro na categoria acima de 90kg J1

Ana Carolina Moura (taekwondo) – ouro na categoria até 65kg

100 mil reais