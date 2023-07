Saiba quando James Rodríguez pode estrear com a camisa do São Paulo

Neste sábado, o clube do Morumbi oficializou a contratação do meia-atacante colombiano James Rodríguez, de 32 anos

Jogador estava sem clube desde que deixou o Olympiacos, da Grécia, em abril deste ano - Foto: Reprodução - Twitter

O tão esperado anúncio que o torcedor do São Paulo estava esperando, enfim, aconteceu. Neste sábado, o clube do Morumbi oficializou a contratação do meia-atacante colombiano James Rodríguez, de 32 anos. Um dos destaques da Copa do Mundo de 2014, o jogador estava sem clube desde que deixou o Olympiacos, da Grécia, em abril deste ano.

Foi uma longa semana para o torcedor tricolor. Vindo de duas derrotas seguidas por 2 a 1, para o Cuiabá pelo Brasileirão e para o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, as notícias de que um reforço de peso estaria chegando ao Morumbi resgatou o sorriso no rosto da torcida.

Depois da oficialização do reforço, a ansiedade agora é para saber quando James Rodríguez poderá estrear pelo São Paulo. A reportagem do Estadão entrou em contato com o clube e apurou algumas informações importantes.

Sem jogar desde abril, quando deixou o Olympiacos, o colombiano precisará de, pelo menos, 15 a 20 dias para conseguir condições de jogo e ficar à disposição. Só após este período deverá ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior.

A ideia é usar o astro colombiano em todas as competições que disputa, especialmente na Copa Sul-Americana e no jogo de volta contra o Corinthians, no Morumbi, pela semifinal da Copa do Brasil. Mas, diante do rival paulista, pode ser que ainda não tenha condições ideias de jogo.

A segunda parte do duelo com o Corinthians por uma vaga na decisão do torneio eliminatório nacional acontece apenas no dia 16 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília). O time do Parque São Jorge joga por um empate para avançar. Com dois gols ou mais de vantagem, o São Paulo passa. Com um gol a favor do time do Morumbi, serão disputadas as penalidades.

Na Sul-Americana, o São Paulo faz sua estreia pelas oitavas de final diante do San Lorenzo. O primeiro duelo está marcado para a quinta-feira, na Argentina. O segundo encontro está previsto para o dia 10, no Morumbi.

APRESENTAÇÃO

O São Paulo quer apresentar James Rodríguez o quanto antes para sua torcida. Ele deve chegar ao Brasil neste domingo e ser apresentado oficialmente na segunda-feira. Ao menos, este é o planejamento do clube, sujeito a alterações.

Os bastidores do São Paulo não são novidade para James Rodríguez. Pelo contrário. Em 2014, com a seleção da Colômbia, o astro treinou em Cotia, estrutura das categorias de base do time tricolor que foi usado pela equipe durante a Copa do Mundo. No Morumbi, James deu a assistência do único gol da Colômbia na vitória sobre o Catar, em 2019, pela Copa América.