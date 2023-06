Saiba o que será leiloado nesta quinta em evento organizado por Neymar

Lionel Messi cedeu para o leilão do Instituto Neymar Jr. um item exclusivo para o evento do craque brasileiro, marcado para quinta-feira, no clube Monte Líbano, em São Paulo. O astro argentino doou um troféu em formato de número 30, que faz referência à camisa usada por ele em duas temporadas no Paris Saint-Germain.

Messi ganhou o troféu na sua despedida do PSG no mês passado, antes de assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos. Quem arrematar este lote e mais um acompanhante poderão se hospedar por um fim de semana em uma das suítes presidenciais no hotel Fasano do Rio de Janeiro.

Em sua terceira edição, os anfitriões da noite, Neymar e seus familiares, receberão cerca de 900 convidados – incluindo atletas, celebridades, influenciadores e empresários. O evento terá apresentação do cantor Seu Jorge.

O leilão não vai contemplar apenas itens físicos, mas também experiências internacionais com Neymar e outras personalidades, como uma partida de pôquer com o jogador, além de uma experiência no camarote do PSG durante partida do clube, seguido de um jantar acompanhado do astro brasileiro em Paris e uma partida de tênis contra Ronaldo Fenômeno na casa do ex-jogador.

Entre os itens que serão leiloados está a última camisa da seleção brasileira assinada por Pelé e Neymar. “A visibilidade que um evento desse porte oferece, com a presença de tantas pessoas importantes e ajudando na arrecadação de fundos para a continuidade do nosso trabalho, me deixa muito orgulhoso”, disse Neymar.

A primeira edição do Leilão, em 2017, arrecadou R$ 2,5 milhões. A segunda, no ano seguinte, captou cerca de R$ 3,9 milhões. Em 2023, a expectativa é superar a marca da última edição. O valor arrecadado será revertido para as atividades desenvolvidas pelo instituto, que tem como um dos objetivos promover a inclusão social de crianças e jovens com idades entre 7 e 18 anos, oferecendo disciplinas próprias e complementares ao seu desenvolvimento, com foco principal na redução da evasão escolar. A instituição fica no Jardim Glória, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

Os lotes serão apresentados por Patrícia Poeta, Sabrina Sato, Deborah Secco, Celso Portiolli e Luciana Gimenez. Ronaldo, Roberto Justus, Rodrigo Faro e Patrícia Abravanel são outras celebridades que estarão no evento.

Confira a lista dos itens que serão leiloados:

– Assistir a um jogo do PSG no camarote de Neymar, com direito a um jantar ao lado do craque em Paris;

– Dois ingressos vips para o GP de São Paulo de Fórmula 1 deste ano;

– Churrasco na casa do arrematador para até 40 amigos, feito pelo famoso mestre churrasqueiro Netão acompanhado por um pocket show de César Menotti e Fabiano;

– Disputar uma partida de tênis contra Ronaldo Fenômeno na casa do ex-jogador;

– Troféu de Lionel Messi + hospedagem em suíte presidencial do hotel Fasano (RJ);

– Última camisa da seleção brasileira assinada por Pelé e Neymar.