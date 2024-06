Sabalenka desiste de disputar os Jogos de Paris-2024: ‘Tenho de cuidar da minha saúde’

A belarussa Aryna Sabalenka será a grande ausência do torneio feminino de Paris-2024. Atual número 3 do mundo, ela informou nesta segunda-feira que vai abrir mão dos Jogos Olímpicos para “cuidar da saúde” e também de olho nas competições em quadra dura que fecharão a temporada.

Em preparação para a estreia no Torneio de Berlim, na curta temporada de grama que terá o Grand Slam de Wimbledon antes de Paris-2024, a belarussa surpreendeu nesta segunda-feira quando foi questionada em sessão de autógrafos na Alemanha se disputaria o ouro olímpico na França.

“Não vou jogar as Olimpíadas. Nesta fase da minha carreira e principalmente com todas as dificuldades que tive nos últimos meses, tenho que cuidar da minha saúde. É demais para o calendário e ruim ficar mudando de superfície”, afirmou Sabalenka.

O torneio de tênis em Paris será disputado no saibro, cuja temporada terminou em Roland Garros, na qual ela caiu nas quartas por problemas estomacais. A jogadora já vinha de problemas na coluna e dores no joelho. O calendário atual está nas competições de grama e depois finaliza com o piso duro. E a belarussa não pretende ficar se alternando nas diferentes quadras.

“Prefiro descansar um pouco para ter certeza de que estou fisicamente preparada para as quadras duras”, enfatizou. Não jogará em Paris-2024 entre 27 de julho e 4 de agosto para chegar bem na última etapa do ano, na qual tentará voltar à decisão do US Open.

Na edição de 2023, ela caiu na decisão diante da americana Coco Gauff, que apareceu na sua frente no ranking divulgado nesta segunda-feira pela WTA. A polonesa Iga Swiatek continua soberana no topo da lista.

Além de Sabalenka, que não poderia defender o seu país e jogaria sob bandeira neutra em Paris-2024, outras tenistas já anunciaram que não estarão em Paris-2024, casos da britânica Emma Raducanu, da belga Elise Mertens e da espanhola Paula Badosa.