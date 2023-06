Ryan Reynolds e Michael B. Jordan, atores de Hollywood, viram sócios de equipe da F-1

Depois do futebol, as estrelas de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney estão voltando seus olhares para a Fórmula 1. A Alpine, equipe da categoria, assegurou um investimento de US$ 218 milhões (cerca de R$ 1,04 bilhão) de um grupo de investidores que inclui os atores.

A francesa Renault Group – empresa-mãe da Alpine – anunciou nesta segunda-feira que o grupo comprou uma participação de 24% na equipe. O grupo de investidores inclui Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments, liderada por Reynolds.

“A transação avalia a Alpine Racing Ltd. em cerca de US$ 900 milhões após esse investimento”, afirmou a equipe em comunicado. “Isso acelerará os planos de crescimento e ambições esportivas da Alpine na Fórmula 1.” O ator Michael B. Jordan também faz parte de outro grupo de investidores.

Reynolds e McElhenney concluíram a compra de US$ 2,5 milhões do time de futebol galês Wrexham em novembro de 2020. O clube ganhou destaque global devido aos seus proprietários famosos e conquistou o acesso para a quarta divisão do futebol inglês na última temporada europeia.

Com os pilotos franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon, a Alpine ocupa o quinto lugar no Mundial de Construtores. A equipe ficou em quarto lugar no campeonato no ano passado e tem enfrentado dificuldades em diminuir a diferença para Red Bull, Ferrari e Mercedes nesta temporada.

A Renault afirmou que os investidores possuem experiência na indústria esportiva, tendo trabalhado anteriormente com o Dallas Cowboys, Fenway Sports Group, a NFL, o clube de futebol francês Toulouse e o Wrexham. A Renault também informou que a Alpine Racing SAS, entidade responsável pela fabricação de motores de Fórmula 1 na França, não faz parte da transação e continuará propriedade integral do Renault Group.