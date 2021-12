Rwan, atacante de 20 anos, assina contrato com o Santos até o fim de 2024

O atacante Rwan, de 20 anos, assinou, nesta quinta-feira, contrato com o Santos até dezembro de 2024. Com isso, o clube exerceu o direito de compra junto ao Flamengo, de Guarulhos. O compromisso poderá ser entendido, caso o atleta atinja algumas metas.

Rwan chegou por empréstimo este ano na Vila Belmiro e logo se destacou, tornando um dos destaques da equipe sub-20. Em 18 jogos marcou 13 gols. Além disso somou 16 participações em gols em 17 partidas. Também foi utilizado na equipe sub-23, na qual marcou 3 gols em 11 jogos.

“Realização do meu sonho e da minha família. Batalhei muito por esse momento, agora é só desfrutar, e espero fazer muitos gols e conquistar títulos com essa camisa”, disse Rwan.

“Confiamos muito no potencial dele. Vamos dar toda a estrutura e respaldo para que possa se tornar um grande jogador. Que tenha todo o sucesso no clube”, afirmou Edu Dracena, executivo de futebol do Santos.

Inscrito para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Rwan falou da expectativa de estrear na competição de base mais importante do País. “Espero fazer uma boa campanha na Copinha e trazer a quarta conquista do Santos nesse importante campeonato”, disse Rwan, que quase foi utilizado pelo técnico Fábio Carille nas últimas rodadas do Brasileiro.