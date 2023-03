Russell brilha e Lakers embalam no lado oeste; 76ers vencem mais uma na NBA

A rodada da NBA na noite da última sexta-feira foi de resultados importantes na briga pelos playoffs. O Los Angeles Lakers venceu o Toronto Raptors por 122 a 112 com grande atuação de DAngelo Russell e emendou a terceira vitória seguida na Conferência Oeste, já entrando na zona dos play-ins. O Philadelphia 76ers conseguiu uma reação espetacular para vencer o Portland Trail Blazers de virada por 120 a 119, com 39 pontos de Joel Embiid.

No Wells Fargo Center, em Philadelphia, o camaronês Embiid fez uma cesta a 1.1 segundo do fim da partida, que deu a liderança do jogo aos 76ers pela primeira vez no confronto, que eles chegaram a estar perdendo por 21 pontos na reta final do segundo quarto. James Harden fez outros 19 pontos para ajudar o time de Philadelphia. Pelo Portland, Anfernee Simons foi o cestinha, com 34 pontos. Jerami Grant marcou 24 vezes e Damian Lillard, 22.

“Perdendo por 20, esses caras podiam ter dado o jogo como perdido e tentado melhorar na próxima partida. Mas eles seguiram lutando. Apesar disso, precisamos parar de nos colocar nestas situações”, afirmou Embiid, que ouviu cantos de “MVP” da torcida após a cesta da vitória. Harden ainda completou: “Não foi a vitória mais bonita, mas ficaremos com ela.”

Após conseguir quatro vitórias em uma série de cinco jogos fora de casa, o time de Philadelphia reencontra sua torcida com resultado positivo e se mantém em terceiro na Conferência Leste, com 44 vitórias e 22 derrotas. O Portland é apenas o 13º no lado oeste, com 31 vitórias e 36 derrotas.

Após ficar de fora de seis partidas seguidas por lesão, Russell retornou aos Lakers com uma atuação de 28 pontos e nove assistências. Sem LeBron James, mas com a colaboração de Dennis Schroder (23 pontos e sete assistências), o time de Los Angeles superou o Toronto Raptors na Crypto Arena. Esta é a terceira vitória seguida dos Lakers, que ficam em nono na Conferência Oeste, com 33 vitórias e 34 derrotas, e parecem ter entrado de vez na briga pelos playoffs. Scottie Barnes (32 pontos e nove sete assistências) e OG Anunoby (31 pontos) foram os destaques dos Raptors.

O AT&T Center foi palco de surpresa com a vitória do San Antonio Spurs sobre o Denver Nuggets por 128 a 120. Mesmo com o triple-double de Nikola Jokic (37 pontos, 11 rebotes e 11 assistências), o líder da Conferência Oeste (46-21) perdeu pela segunda vez seguida na competição. Desta vez, a derrota foi para o penúltimo colocado da conferência (17-49), que teve Keldon Johnson como cestinha, 23 pontos, para mostrar uma reação.

Após empate por 114 a 114, o Brooklyn Nets precisou de prorrogação para vencer o Minnesota Timberwolves fora de casa por apertados 124 a 123 no Target Center. Após liderar na primeira metade do jogo, os Wolves levaram a virada, mas correram atrás do placar no último quarto. O time de Minnesota perdeu os últimos quatro jogos que fez em casa e fica em oitavo no lado oeste (34-34). Na outra tabela, os Nets são os sextos, com 38 vitórias e 29 derrotas. Anthony Edwards fez 32 pontos no jogo e só ficou atrás de Mikal Bridges, do Brooklyn, que teve 34 pontos.

Apesar dos 42 pontos de Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers foi derrotado pelo Miami Heat fora de casa na rodada por 119 a 115. Jimmy Butler anotou 33 pontos, chamando a responsabilidade nos minutos finais para confirmar o triunfo da equipe de Miami, que estão em sétimo (36-32). Os Cavaliers ficam em quarto na Conferência Leste, com 42 vitórias e 27 derrotas.

Confira os resultados da NBA desta sexta-feira:



Philadelphia 76ers 120 x 119 Portland Trail Blazers

Washington Wizards 107 x 114 Atlanta Hawks

Miami Heat 119 x 115 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 123 x 124 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 128 x 120 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 122 x 112 Toronto Raptors

Confira os jogos da NBA deste sábado:



Los Angeles Clippers x New York Knicks

Charlotte Hornets x Utah Jazz

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Orlando Magic x Miami Heat

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Houston Rockets x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Sacramento Kings