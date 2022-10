Rüdiger diz ver Vini Jr. como um irmão e aposta alto: ‘Pode ter a Bola de Ouro’

O zagueiro Antonio Rüdiger acredita que o futuro de Vinícius Júnior, seu companheiro de Real Madrid, tem tudo para ser brilhante. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, antes do jogo de terça contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, o alemão falou sobre o carinho que tem pelo atacante brasileiro, a quem vê como um irmão mais novo, e o apontou como candidato certo a vencer a Bola de Ouro nas próximas edições da premiação.

“Para mim, Vinícius é como um irmão pequeno, e ajuda a falar espanhol e melhorá-lo. Como jogador, tem um potencial enorme que mostra constantemente a cada partida. Ajuda sempre a nossa equipe, e estou seguro de que no futuro ele pode vencer a Bola de Ouro”, afirmou o defensor merengue, contratado na última janela de transferências após cinco temporadas defendendo o Chelsea.

Aos 22 anos, o ex-atacante do Flamengo já figura entre os protagonistas do futebol mundial. Autor do gol do título da Liga dos Campeões de 2021/2022, vem acumulando grandes atuações na atual temporada e foi colocado como o oitavo melhor jogador do mundo pela tradicional premiação promovida pela revista France Football. Com isso, tornou-se o 10º brasileiro a figurar no Top 10.

O vencedor desta edição foi Karim Benzema, outra estrela do Real Madrid exaltada por Rüdiger, que esteve entre os 30 finalistas, na 25ª colocação. “Benzema mereceu vencer, fez uma temporada fantástica. Para mim, foi a primeira vez que meu nome estava ali no ranking, e é lindo, mas não se passa nada na minha cabeça”, comentou.

Sem Benzema, desfalque por fadiga muscular, mas com Vinícius Júnior e Rüdiger, o Real Madrid enfrenta o RB Leipzig a partir das 16 horas desta terça-feira, na Red Bull Arena, pela quinta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Já classificado às oitavas de final, o time merengue joga para confirmar a primeira posição da chave.