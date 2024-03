Rublev grita contra árbitro de linha e é desclassificado em Dubai; atual campeão, Medvedev cai

A tão aguardada revanche da edição passada da decisão do Torneio de Dubai, a nível ATP 500, não vai se repetir. Nesta sexta-feira foram realizadas as semifinais e havia a possibilidade de Daniil Medvedev e Andrey Rublev se reencontrarem, mas o dia não foi bom para os russos e ainda teve uma cena lamentável. O campeão foi eliminado por Ugo Humbert e o segundo colocado acabou desclassificado na partida contra Alexander Bublik após gritar de maneira agressiva na cara do árbitro de linha reclamando de uma bola fora.

Realizando uma grande competição, Humbert passou sem problemas pelo campeão Medvedev – vinha de nove vitórias seguidas em Dubai – e vai desafiar o tenista do Casaquistão, também realizando campanha empolgante, pelo título neste domingo.

Rublev fazia uma semifinal parelha com Bublik quando perdeu a cabeça já no momento decisivo do terceiro set – o casaque vencia por 6 a 5 e sacava. Uma bola questionável com 30 a 30 tirou o número 5 do muito do sério.

Ele fez gesto com a mão que a bola de Bublic tinha saído muito e depois se dirigiu ao árbitro de linha gritando muito perto de seu rosto, sob enorme vaia da torcida. A árbitra de cadeira ainda pediu calma antes de desqualificar o jogador. O russo justificou que não proferiu xingamentos, mas a atitude já foi suficiente para ser eliminado. Caiu com 6/7 (4/7), 7/6 (7/5) e 6/5 após 2h31.

Na outra semifinal do dia, Medvedev acabou surpreendido por Humbert e não defenderá seu título. O russo buscava a 10ª vitória seguida em Dubai, mas viu o francês se impor desde o início e caiu com 7/5 e 6/3.

Os tenistas foram iguais e sem quebras até o 12º game do primeiro set, quando Humbert fechou aproveitando o primeiro set point, superando o saque do russo. Cabeça 5, ele manteve o embalo e abriu logo 2 a 0 na parcial seguinte. Medvedev reagiu e empatou, mas nova quebra no oitavo game acabou sendo fatal. O francês sacou com 5 a 3 e não desperdiçou a chance para se garantir na decisão.