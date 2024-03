Rublev agradece ATP por voltar atrás em desqualificação e promete ser ‘jogador e pessoa melhor’

Andrey Rublev recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. Após entrar com recurso no Comitê de Apelação da ATP, o russo viu a entidade cancelar a desqualificação no Torneio de Dubai após partir para cima do árbitro de linha reclamando de uma anotação na semifinal contra o Casaque Alexander Bublik, na sexta-feira. O tenista, porém, não escondeu que se envergonhou com o comportamento e prometeu melhorar.

O jogo estava no terceiro set, com 6 a 5 para o oponente, quando uma bola foi anotada fora equivocadamente e deixou o russo desconcertado com o erro. Ele ficaria com 30 a 40 e a chance de empatar a parcial. Aos gritos, reclamou muito e se aproximou do árbitro de linha.

Apesar dos pedidos de clama da árbitra de cadeira, não se conteve e acabou desclassificado. Tais punições não apenas custam a derrota na partida, mas toda a premiação do torneio e a pontuação no ranking mundial. Rublev alegou que apenas perdeu a cabeça com o erro, sem xingar o árbitro, e acabou vendo seu recurso ser aceito.

“Quero agradecer ao comitê de apelação por aprovar meu recurso e mudar o rumo na decisão inicial da ATP de me desqualificar da semifinal de Dubai e retirar os pontos de classificação e o prêmio em dinheiro que ganhei na semana passada”, agradeceu Rublev que, no entanto, não deixou de criticar a postura dos árbitros no tênis.

“Espero que, no futuro, a ATP analise mais de perto esta regra e faça alterações nela, para que um árbitro não possa forçar o resultado de uma partida sem ter provas claras e sem permitir que o jogador faça uma análise de vídeo”, cobrou.

“Embora esteja desapontado por não ter conseguido terminar a semifinal em Dubai, agradeço todo o apoio que recebi de vocês nos últimos dois dias, recebi muitas mensagens. Obrigado a todos que me apoiam, prometo que aprenderei com isso e tentarei ser um jogador e uma pessoa melhor.”