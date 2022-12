Rubens Barrichello busca o bicampeonato na Stock Car em temporada mais familiar

Um dos nomes mais conhecidos do automobilismo brasileiro vive um ano de 2022 um pouco diferente. Aos 50 anos, Rubens Barrichello chega para a última etapa da temporada da Stock Car, no Autódromo de Interlagos, no fim de semana, como líder do campeonato. Contudo, o experiente piloto não esconde que o ano foi um pouco diferente do habitual.

Em 2022, não foram poucas as vezes que Rubinho teve a companhia dos filhos Eduardo e Fernando nas corridas que fez pelo Brasil e o mesmo aconteceu quando o pai podia acompanhar os filhos, que também pilotam carros em outras categorias.

“As pessoas podem ter a ideia de que pelo pai correr os filhos vão correr e não é assim. Sempre deixei claro o quanto eu me dedico profissionalmente. Eles gostam demais de corrida e a única coisa que eu peço é essa dedicação. Os dois tem isso e tem sido um grande barato. O Fernando competindo comigo no mesmo fim de semana é mais estressante, mas gostoso da mesma forma. O Eduardo compete mais fora e sempre que eu consigo eu vou. Ter os meninos por perto, me ajudando, me dando dicas, me ensinando algumas coisas. Eu sou extremamente grato por isso, fico maravilhado”, disse Rubinho.

Com Fernando Barrichello correndo na Fórmula 4 Brasil e Eduardo Barrichello na Freca, na Europa, os encontros entre os três não costumam acontecer com tanta facilidade. Apesar disso, Rubinho vê o ano de 2022 de uma forma diferente por conta da presença dos dois na rotina e no dia a dia das corridas.

“Eu tenho dado muitos sorrisos para a vida e ela vem retribuindo. Eu sempre tive uma relação próxima com meus filhos. Eles torcem muito, eu torço demais por eles. O Fernando, correndo de Fórmula 4 no mesmo dia que eu, me faz não ter tanta pressão para correr na Stock Car. É uma dádiva ter eles perto durante esse ano de 2022.”

A BUSCA PELO BICAMPEONATO

A temporada 2022 da Stock Car, segundo Barrichello, é marcada pelos altos e baixos de todas as equipes e carros. Por conta disso, os pilotos que conseguiram uma maior regularidade chegam para a última etapa, que acontece em Interlagos, com chances de ficar com o título.

Com três vitórias na temporada, sendo duas em Goiânia e uma em Santa Cruz do Sul, Rubinho chega para a última etapa da temporada dependendo apenas de si para ser campeão. Apesar disso, o piloto não esconde o que pensa da prova marcada para Interlagos.

“A etapa é em São Paulo. Interlagos é o amor da minha vida. O fato da prova ser lá me deu alguns pensamentos extras, mas depois que o meu filho Fernando venceu uma prova lá eu deixei tudo de ruim que possa imaginar para trás. Espero chegar na prova com o carro competitivo e consiga levar esse campeonato que a gente está tão perto”, finalizou Rubinho.