Rúben Neves garante Cristiano Ronaldo em ‘forma espetacular’ para Copa do Mundo

Os 37 anos, os poucos minutos em campo, a diminuição do número de gols marcados nas partidas e a recente polêmica com o técnico Erik Ten Hag, além das críticas à estrutura do Manchester United, não diminuem a expectativa da seleção portuguesa de que Cristiano será um dos destaques da Copa do Mundo do Catar.

“Pelo que tenho visto nos treinos, o Cristiano está em uma forma espetacular. O coletivo tem que trabalhar muito bem para que as individualidades se destaquem. E com o Cristiano não é diferente”, disse Rubén Neves, companheiro do astro na seleção de Portugal, neste domingo, em entrevista coletiva.

O meio-campista do Wolverhampton, de 25 anos, ratificou o que já havia dito Bruno Fernandes, no sábado, de que o clima na seleção portuguesa é muito bom para a disputa da Copa. “Não há polêmica em nosso vestiário. Todo mundo sem fala, conversa. Estamos cem por cento focados na Copa do Mundo e há uma atmosfera espetacular.”

Rubén Neves demonstra um otimismo muito grande. “Estamos muito bem fisicamente e o objetivo na primeira fase é vencer todos os jogos e ser o primeiro do grupo. É uma competição complicada, na qual não se pode ter dias maus porque pode lhe causar a eliminação. Nossa concentração e motivação é para fazer um grande Mundial”, afirmou o jogador, presente em 32 partidas com Portugal.

A seleção portuguesa estreia na Copa na quinta-feira, diante de Gana, no Grupo H, que ainda reúne as seleções da Coreia do Sul e do Uruguai.