Rubén Dias não vê Portugal favorito contra Suíça, mas ressalta: ‘Estamos prontos’

Em busca do tão sonhado título da Copa do Mundo, Portugal enfrenta a Suíça nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium. O zagueiro Rúben Dias descartou o favoritismo da seleção portuguesa, mas ressaltou que a equipe está pronta para ir o mais longe possível na competição.

“Não há favoritos neste jogo. É um jogo entre duas equipas de grande valor, tanto individual como coletivo. Veremos no final quem sai acima. Não é um jogo onde se atribui favoritismo, principalmente pela competição que estamos disputando”, ressaltou o defensor.

O jogador do Manchester City afirmou que Portugal vive um bom momento e não tem motivo para mudar o estilo de jogo, apesar da derrota, com time alternativo, por 2 a 1, diante da Coreia, na última rodada da fase de grupos. Portugal acabou na liderança do Grupo H.

“Agora estamos entrando em uma fase diferente da competição. Vimos uma fase de grupos em que fomos os primeiros. Acho que, de uma forma geral, não é preciso mudar muita coisa. Agora preciso estar ciente de que é um jogo e nada mais e que não há espaço para errar. Cada vez mais é preciso abrir o foco e estar preparado para que os jogos sejam decididos ao pormenor. Estamos prontos e viemos”, afirmou.

Como vem acontecendo nos últimos dias, vários são os questionamentos sobre Cristiano Ronaldo, que deixou o campo irritado na derrota para a Coreia e teve o comportamento questionado pelo técnico Fernando Santos, que encerrou o assunto.

“Eu queria que essa pergunta tivesse sido feita para o Cristiano. O que tenho a dizer é que, especialmente nesta fase, sentimos que a imprensa vai apoiar a equipe e inclui Ronaldo e todos os outros. Ao invés de nos dividirmos, que nos unamos, isso dá uma força maior. Queremos essa força e essa energia boa e positiva entre nós”, destacou.