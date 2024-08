Ruan rebate críticas sobre falhas e faz juras de amor ao São Paulo: ‘Brilhou os meus olhos’

Defensor foi rebaixado no Grêmio e no Sassuolo, da Itália, o que motivou várias críticas de torcedores nas redes sociais

Ruan Tressoldi esteve nos planos no rival Corinthians, mas foi o São Paulo quem acertou a contratação do defensor revelado pelo Grêmio e que estava no Sassuolo. Rebaixado nas duas equipes, o novo camisa 22 precisou rebater as críticas e fez juras de amor na nova casa, na qual espera permanecer após o empréstimo de um ano.

Vídeos foram divulgados pela torcida na internet com algumas falhas de Ruan para tentar convencer a diretoria a desistir da negociação. E o jogador teve de explicar sobre uma possível má fase na carreira.

Zagueiro Ruan Tressoldi foi apresentado pelo São Paulo na terça-feira – Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

“Eu discordo um pouco (das críticas). Acho que fui bem dentro do possível”, afirmou o substituto de Diego Costa e sexto zagueiro no elenco de Luiz Zubeldía. “Os erros acontecem, é normal, e servem para a gente crescer, evoluir. Cresci muito com os erros, aprendo todo dia com eles, sei que ainda vou errar, mas também sei que vou acertar e isso que importa.”

Sob a bênção de Ferreirinha, ex-companheiro de Grêmio e de quem recebeu só notícias boas do São Paulo, Ruan não teve dúvidas em acertar com o time do Morumbi. “Tive outras propostas, do Brasil e da Europa, mas o São Paulo brilhou meus olhos”, frisou o zagueiro, que também pode quebrar o galho como lateral.

Zubeldía conversou com o reforço antes do acordo para saber se ele poderia atuar também como lateral e ele garantiu que não tem problemas. “Fiz uns seis ou sete jogos como lateral no Sassuolo. Para mim não é problema.” Na defesa ele brigará por vaga com Arboleda, Ferraresi, Alan Franco, Sabino e o jovem Matheus Belém. E já está liberado no BID, podendo jogar no Brasileirão.

“Uma competição de forma natural, saudável. O importante é todos estarem dispostos a ajudar o São Paulo”, garantiu. Não escondeu, porém, seu sonho com a camisa do clube: jogar a Libertadores. Para isso, a equipe precisa eliminar o Nacional-URU, quinta-feira, para que possa ser inscrito. “Maior campeonato da América e também quero estar junto nisso, quero ajudar.”