RPT fatura pódios na Liga Paulista

A Liga Paulista de Tênis de Mesa terminou com duas equipes da RPT (Região do Polo Têxtil) no pódio do Troféu Eficiência, que contou com cinco melhores da classificação geral. Americana faturou medalha de bronze, enquanto Santa Bárbara d’Oeste ficou em quarto lugar. A temporada acabou no último sábado, em Piracicaba.

Foto: Divulgação

Ao longo de 12 etapas, Americana fez 82.649 pontos, enquanto Santa Bárbara somou 78.450.

O técnico de Americana, Maurel Luchiari, apontou que a equipe teve uma melhora em relação ao ano passado, quando foi 6ª colocada.

“Nosso objetivo, para este ano, era ficar entre os quatro [melhores]. Porém, a nossa equipe evoluiu muito durante o ano, treinamos muito. E, no final, conseguimos uma excelente vitória contra Santa Bárbara, que era a terceira colocada”, comentou.

O título ficou com Piracicaba, que fez 161.613 pontos. O pódio também teve as equipes de Araras, segunda colocada, com 105.185 pontos, e Rio Claro, que foi a quinta colocada, com 62.173.

A rodada final reuniu os 16 melhores mesatenistas de cada categoria no ginásio do Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo. “Vamos, ano que vem, batalhar mais, treinar mais e tentar a segunda colocação, que é muito importante para nós”, afirmou Luchiari. RODRIGO ALONSO