Rony vê Palmeiras pronto para desafio com Botafogo: ‘Forte mentalmente’

Além da parte técnica e tática, o Palmeiras conta com mais um aliado nesta fase de preparação para estrear de forma positiva na fase de oitavas de final da Libertadores: o fator psicológico. Acostumado à pressão que cerca o clube em momentos decisivos, o atacante Rony disse que o time está pronto para dar a resposta que a torcida espera no duelo desta quarta-feira, diante do Botafogo, no Engenhão.

“Tivemos um tropeço na Copa do Brasil, mas está superado. Somos uma equipe muito forte mentalmente e que se cobra bastante. Quando os resultados não vêm, nós sabemos que só com trabalho e foco as coisas começam a acontecer novamente”, disse.

Atacante Rony confia em bom desempenho do Palmeiras diante do Botafogo – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Após garantir o empate diante do Flamengo no Rio com um gol no final da partida no final de semana, o Palmeiras chega com motivação renovada em busca de um resultado positivo na casa do Botafogo. E Rony aposta no histórico recente do Palmeiras no principal torneio sul-americano para crer em uma boa apresentação.

“A Libertadores é diferente. Temos um retrospecto muito bom nesta competição. É manter o foco e saber que são dois jogos. Não podemos, em nenhum momento, vacilar e baixar a guarda. O nosso intuito é ir lá, lutar e fazer uma grande partida para buscar um bom resultado e depois decidir na nossa casa”, finalizou o atacante.

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol e finalizou a preparação. Antes mesmo do treino, o treinador português separou um vídeo, que foi exibido para os atletas no auditório do centro de excelência.

No campo, Abel organizou um treino tático com orientações da comissão técnica sobre movimentações específicas e posicionamento. Por fim, os jogadores participaram de um treino recreativo para encerrar os trabalhos.