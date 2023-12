Esporte Rony revela inspiração em Luis Suárez para ser o centroavante no Palmeiras: ‘O estudei muito’

Em recuperação de cirurgia após sofrer fratura no braço na reta final do Brasileirão, o atacante Rony pode desfalcar o Palmeiras nos primeiros jogos de 2024. Depois de perder espaço para Endrick e Breno Lopes, e receber “sugestões” para buscar nova casa, o jogador nem pensa em mudança e revela inspiração em Luis Suárez para dar a volta por cima sendo o centroavante de Abel Ferreira.

Ciente que Endrick vai em breve para o Real Madrid e que Breno Lopes ainda não é uma unanimidade, Rony espera dar a volta por cima no clube em 2024 como um camisa 9 “flutuante”, repetindo o papel de Suárez no Grêmio.

“Estou muito feliz de ter descoberto um novo posicionamento. Nunca imaginei que poderia fazer essa função que eu faço hoje. Se você me perguntar: qual posição que eu gosto de jogar? Sou um homem-gol, gosto de fazer gol e não me vejo em outra posição que não seja ali, sendo falso 9, o centroavante”, afirmou o jogador para o SporTV

“Nunca tinha estudado (sobre a posição). Um dia, quando cheguei no quarto (da concentração), comecei a pesquisar posicionamento de centroavante. E um jogador que estudei muito foi o Luis Suárez”, revelou. “O posicionamento dele me ajudou muito, porque não é um centroavante muito fixo. Ele se movimenta para todo lado, não fica muito posicionado na área e isso me ajudou mito. Comecei a ver vídeos de centroavantes que se posicionavam dessa forma.”

Nada, porém, de querer impor regras ao atual comandante do alviverde, que vem colhendo bons frutos por reinventar jogadores em outras posições. O meia Zé Rafael virou volante e o lateral-direito Marcos Rocha se destacou como terceiro zagueiro, por exemplo.

Ciente disso, Rony se coloca à disposição para ajudar da melhor maneira possível. “Se mandar eu jogar no gol, jogo também. Quando a pessoa é fominha joga em qualquer posição. Ajudo até se for para ser gandula”, se divertiu. “Mas particularmente me considero como centroavante e não mais como ponta.”