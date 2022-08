Rony leva a bola para casa após gol de bicicleta pelo Palmeiras no Maracanã

O palmeirense Rony conseguiu de novo. Depois de fazer um belo gol de bicicleta diante do Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Libertadores, o atacante repetiu a dose no empate com o Fluminense, por 1 a 1, neste sábado, no Maracanã. A exemplo do que fez no jogo do Allianz Parque, no início do mês de julho, o atacante afirmou que vai guardar a bola o jogo como recordação.

“Vou levar a bola para casa. Foi um gol bonito. Eu dedico para meu filho. Estou muito feliz. Foi um jogo difícil e tive a oportunidade de fazer o gol de bicicleta”, disse o atacante Rony após o jogo.

O gol saiu aos 7 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada de Dudu pela direita, Rony se distanciou da marcação e acertou o chute perfeito. Foi o primeiro ataque do Palmeiras no jogo. O gol do Maracanã foi seu 19º na temporada, mas seguramente não foi mais um. O goleiro Weverton colocou as mãos na cabeça, incrédulo. Os palmeirenses afirmaram que o gol do camisa 10 merece o Prêmio Puskás, dedicado ao mais bonito do ano em escolha da Fifa.

Antes de conseguir dois gols de bicicleta na mesma temporada, Rony teve várias tentativas frustradas desde o início da temporada – algumas até atrapalhadas. “Um dia riram de mim, quando sonhei em fazer um gol de bicicleta. Aquele que trabalha, Deus nunca deixa de honrar!!! Nunca desista dos seus sonhos!!!”, escreveu o jogador nas redes sociais após o primeiro gol de bicicleta.

O gol de Rony foi fundamental para manter a confortável vantagem de oito pontos do Palmeiras na liderança do Brasileirão. Com o resultado, o time chega a 50 pontos diante dos 42 do Fluminense. Na terça-feira, o time alviverde inicia a disputa da semifinal da Libertadores, diante do Athletico Paranaense, em Curitiba.