Rony exalta solidez do Palmeiras em clássico e despista sobre pedido de reforços

O Palmeiras dominou o Santos, no sábado, e venceu por 3 a 1, em clássico realizado no Morumbi, pela sexta rodada do Paulistão. Um dos nomes da partida foi o atacante Rony, que atuou ora na ponta e ora como centroavante e ajudou a equipe com um gol e uma assistência. O jogador se disse adaptado às mudanças táticas do técnico Abel Ferreira e exaltou a solidez do elenco.

“Fico feliz de estar podendo ajudar a minha equipe. O mais importante é o time vencer. Independentemente de qualquer coisa, estou sempre dando o meu melhor. É um grupo maravilhoso e trabalhador. Somos uma equipe sólida tanto para defender como atacar”, afirmou.

Mesmo com o ótimo início de ano, após as conquistas da Copa São Paulo de Juniores e da Supercopa do Brasil, o Palmeiras viu a presidente Leila Pereira ser alvo de críticas em sua gestão. Torcedores protestaram pedindo reforços.

Questionado sobre o tema, Rony preferiu enaltecer o grupo. “O Abel tem total confiança nos jogadores. Quanto a reforço, eu deixo para a diretoria. Eles sabem o que é melhor para o clube. Os atletas aqui estão fazendo o máximo para ajudar”, disse.

O Palmeiras lidera o Grupo D do Paulistão, com 14 pontos, sendo quatro vitórias e dois empates. A equipe volta a campo na quinta-feira, às 19h30, para enfrentar a Inter de Limeira.