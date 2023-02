Roni celebra boa fase no Corinthians e espera seguir ‘crescendo e evoluindo’

Assim que terminou a partida contra o Guarani, com vitória por 2 a 1, a grande preocupação do corintiano era sobre quem Fernando Lázaro escalaria ao lado de Du Queiroz diante do São Paulo, no Morumbi, com as lesões de Fausto, Maycon e Cantillo. O treinador mostrou calma ao garantir que Roni estava pronto. O volante que já foi muito cobrado pela torcida vem se destacando neste início de temporada e celebra a boa fase.

“Muito feliz com esse momento que estou passando na carreira”, afirmou o jogador sem deixar o momento bom subir à cabeça. “Não é nada ainda, estou crescendo, evoluindo, e preciso continuar treinando, batalhando. O Fernando (Lázaro) me deu total liberdade, passou confiança… Estou crescendo muito com ele e espero continuar crescendo.”

Maycon e Cantillo devem ficar mais alguns dias ausentes por causa das lesões musculares na coxa. Fausto vem trabalhando com os companheiros, mas ainda é dúvida para o fim de semana, diante do Botafogo, na Neo Química Arena, pelo Paulistão, e Roni espera seguir entre os titulares.

“Jogo difícil, o Botafogo também está bem na tabela, não é um time besta. Temos de estar concentrados e focados”, enfatizou Roni, lembrando da força do time de Ribeirão Preto, líder do Grupo A, superando Red Bull Bragantino e Santos, equipes da elite do Brasileirão, e também a Inter de Limeira.

“Sabemos da nossa força na arena, é importante a gente ganhar, vencer com humildade e continuar em evolução”, disse o jogador, ciente que a equipe não pode desperdiçar pontos se quiser fechar o Estadual com melhor campanha para fazer os duelos decisivos do mata-mata em casa. Atualmente o Corinthians soma 10 pontos, no topo do Grupo C, seguido de perto pelo São Bento, com 8.

Prevendo forte marcação no domingo, às 18h30, Fernando Lázaro dedicou o trabalho desta quarta-feira com equipes em campo reduzido tentando se livrar dos marcadores em espaço curto com passes em velocidade.