Esporte Ronaldo rompe com a Minas Arena e Cruzeiro não mandará jogos no Mineirão em 2023

O Cruzeiro teve média de mais de 45 mil torcedores por jogo em 2022, ano no qual acabou com o sofrimento de estar fora da elite nacional. A força das arquibancadas vinda no Mineirão, porém, não será repetida em 2023. Ao menos com esse tanto de gente, pois Ronaldo Fenômeno afirmou nesta segunda-feira o rompimento com a administradora do estádio. O clube mandará suas partidas no Independência, em acordo com o América.

Na visão de Ronaldo, administrador da SAF do Cruzeiro, o acordo com a Minas Arena era bem ruim financeiramente para o clube e ele optou por ter menos gente a cada partida, mas não perder tanto dinheiro como era nos jogos no Mineirão – levou 61.291 pessoas na partida de despedida do ano (3 a 2 sobre o CSA). Ele pediu compreensão aos torcedores. A nova casa tem capacidade para 23 mil torcedores.

“Quero lembrar que desde que assumimos a gestão do novo Cruzeiro, há a necessidade de ter um estádio para chamar de nosso. A gente tentou durante o ano passado inteiro chegar uma boa relação com o Mineirão, com a Minas Arena”, enfatizou, em seu canal nas redes sociais. “A Minas Arena não facilitou muita coisa para a gente. A gente entende que poderia facilitar muitas coisas e dei voto de confiança”, disse, revelando que já estava descontente desde a temporada passada.

“Minha vontade era ter rompido já no ano passado. As condições sempre foram horríveis para o Cruzeiro. A Minas Arena tem um contrato com o governo estadual muito confortável, onde eles praticamente têm todas as armas para fazer negociação sempre boa para eles e nunca para a gente”, disparou, revoltado e batendo o martelo. “Esse ano damos como rompida nossa relação com a Minas Arena. Não jogaremos nenhum jogo no Mineirão esse ano”, disse.

No sábado, o Cruzeiro encara o Athletic em seu primeiro duelo como mandante. A partida está agendada para 10h30, e já será no Independência. “Vamos jogar todos os jogos como mandante no Independência, chegamos a um acordo com o América”, afirmou. “Vai ser um ano difícil (em questão de público) e pedimos compreensão do nosso torcedor. Logicamente o Independência é menor, cabe menos gente, mas as condições foram muito melhores do que nos oferecem a Minas Arena”, afirmou.

O dirigente ainda deu uma cutucada ao falar sobre o futuro do Mineirão. O rival Atlético, que também poderia usar a casa, vai inaugurar seu estádio em breve e o gigante estádio mineiro ficará sem futebol. “Vai virar casa de shows”, ironizou Ronaldo.