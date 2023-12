Ronaldo reúne Kaká, Alexandre Pato e Sabrina Sato para torneio de tênis em sua mansão

O ex-jogador e empresário Ronaldo Fenômeno é anfitrião, mais uma vez, do “Galácticos Open”, seu torneio de tênis em que reúne personalidades do esporte e de outras áreas da sociedade. O gestor do Cruzeiro junta amigos em sua mansão no Morumbi, em São Paulo, com o pensamento de arrecadar dinheiro para a Fundação Fenômenos, organização social fundada pelo ex-atacante.

Neste ano, o evento terá, entre jogadores e ex-jogadores de futebol, Kaká, Denilson, Amoroso, Alexandre Pato, Juninho Paulista e Caio Ribeiro. Marcos, Belutti, Rodriguinho e Lucas Lucco são os músicos convidados. Mulher de Ronaldo, a modelo e empresária Celina Locks também estará presente, assim como a apresentadora Sabrina Sato. Completam a lista de convidados o consultor de saúde Marcio Atala e o gamer ninexT.

Como trata-se de uma competição de tênis, o anfitrião também chamou os especialistas da modalidade. Estarão presentes no evento Bruno Soares, Bruno Rosa, Marcelo Melo, Ricardo Mello, Thomaz Bellucci e Vanessa Menga – destes, apenas Melo continua ativo no circuito profissional.

O torneio acontece na casa do ex-jogador, na zona sul de São Paulo, entre os dias 14 e 17 de dezembro – quinta-feira a domingo – com transmissão da RonaldoTV. Haverá, além das partidas, um leilão de itens especiais e experiências.

A renda arrecadada no evento será revertida para a Fundação Fenômenos, que tem como missão identificar, apoiar e potencializar os “fenômenos” de transformação social no País. Os valores serão transmitidos a programas que, em números aproximados, impactam mais de 85 mil pessoas.

Antes, durante e depois da realização do evento, as pessoas que quiserem e puderem contribuir com a Fundação Fenômenos, podem fazê-lo por meio do site www.doar.fenomenos.org/.