Esporte Ronaldo provoca imprensa após vitória do Cruzeiro em clássico com confusão e marmita no gramado

Gestor da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno não se conteve após a vitória sobre o Atlético por 2 a 0, no último sábado, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O ex-atacante e agora dirigente cutucou a imprensa que apostava em um triunfo dos comandados de Luiz Felipe Scolari.

“Grande vitória do Cabuloso! Mais um clássico vencido na Arena! E teve rádio dizendo por aí que nosso time do ano passado era melhor ‘palavras, apenas palavras ’ Vamos”, disse Ronaldo, que viu sua esposa, Celina Locks, postando uma foto em tom de provocação ao Atlético. Ela publicou uma imagem de uma canja de galinha, referente ao mascote do rival com um emoji de raposa, mascote do Cruzeiro.

A partida, inclusive, foi marcada por algumas confusões. O árbitro Paulo César Zanovelli registrou em súmula gritos homofóbicos por parte da torcida direcionados ao goleiro Rafael Cabral. A arbitragem relatou ainda que foram atirados no gramado copos com ‘liquido amarelo’ e um ‘marmitex de isopor, com arroz e feijão tropeiro’, prato típico do estádio do Mineirão.

Sobre os gritos homofóbicos, o Cruzeiro já foi punido, em 2022, por situação semelhante e precisou fazer um acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para evitar uma punição mais pesada. A tendência é que seja denunciado e, por ser reincidente, poderá ter que arcar com multa ou até mesmo perda de pontos.

Foram registradas também confusões nas arquibancadas da Arena MRV. Houve tentativas de invasão, contidas pela Polícia Militar. Os jogadores do Cruzeiro, ao final do duelo, provocaram os torcedores atleticanos com a famosa comemoração viking em direção à torcida adversária.

Com a vitória no clássico, o Cruzeiro lidera o Grupo A, com sete pontos. O Atlético também é o primeiro colocado do Grupo B, com três. Na próxima rodada, o time celeste enfrenta o Patrocinense, no Mineirão, na sexta-feira, enquanto que a equipe alvinegra visita o Athletic, na quinta, no Joaquim Portugal.