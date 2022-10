Ronaldo prevê Cruzeiro ‘competitivo’ em 2023, mas mantém cautela: ‘Saímos da UTI’

Proprietário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo animou a torcida do time mineiro nesta terça-feira ao projetar a temporada 2023, na qual o clube voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Para o ex-atacante, o Cruzeiro será “competitivo” na próxima temporada, mas seguirá atrás dos clubes com maior faturamento.

“Esportivamente falando, seremos competitivos. Vamos ter um bom time e competir de acordo como manda a tradição do Cruzeiro. Logicamente existe uma distância muito grande entre os clubes que estão faturando e ela será considerável em relação a nós. Mas não quer dizer que não vamos competir”, ponderou.

Ronaldo, contudo, lembrou que a situação do clube segue preocupante. “Não podemos achar que os problemas acabaram voltando para a Série A. Continuamos com muitos problemas, mas já saímos do fundo do poço. Quando cheguei, falei que estávamos em uma UTI, hoje diria que fomos para o quarto do hospital. O resultado esportivo que tivemos foi muito bom e nos dá mais tranquilidade para trabalhar no próximo ano.”

O ex-jogador se tornou sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no fim do ano passado – o acordo foi sacramentado nesta temporada. O time foi vice-campeão mineiro e faturou com rodadas de antecedência o acesso e o título da Série B do Campeonato Brasileiro, que está em sua penúltima rodada.

Ronaldo fez as declarações nesta terça em evento de lançamento do Big Blue, um evento digital marcado para os dias 16, 17 e 18 de novembro. O evento prevê contar com mais de 70 convidados, entre ídolos do clube, executivos e jogadores do Cruzeiro e pretende aproximar o torcedor do time.

O Big Blue quer também “construir o maior banco de dados de cruzeirenses; apresentar aos fãs o que a nova gestão do Cruzeiro vem realizando e projetando para o futuro; trazer o que é a SAF, como foi formatada e o que está fazendo em prol do time; mostrar os bastidores da gestão; e fomentar e fidelizar a base de torcedores/clientes”.