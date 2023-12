Ronaldo escreve carta aos cruzeirenses, admite erros e promete um 2024 ‘superior e audacioso’

Fechar 2023 com a manutenção na elite nacional e com vaga na Copa Sul-Americana tirou um peso gigantesco das costas de Ronaldo Fenômeno. O dono da SAF do Cruzeiro sabia que a equipe não podia fechar o ano com novas frustrações e celebrou o “final feliz.” Sem esconder que a gestão “cometeu erros”, foi firme para prometer um 2024 bem melhor para os torcedores em carta direcionada a nação azul.

“Nação, chegamos ao fim da difícil temporada de 2023 e a minha intenção aqui não é nos eximir de culpa pelos erros cometidos – pelo contrário, reconhecê-los -, mas também jogar luz sobre os muitos passos positivos dados na direção de reerguer um gigante como o Cruzeiro. O caminho mais fácil nunca foi opção. E o correto, apesar de mais compLexo, é o único verdadeiramente seguro para o médio e longo prazo”, iniciou sua carta Ronaldo, admitindo que houve altos e baixos em 2023.

Voltar às competições internacionais é um motivo de felicidade para o dirigente. Após a luta contra o rebaixamento – escapou na penúltima rodada -, se garantir na Copa Sul-Americana foi um belo de um bônus neste ano de retorno à elite.

“Hoje, com muita alegria, estamos de volta à América! Dois anos atrás isso era inimaginável. E as prioridades, desde o início da gestão, eram a organização das finanças, o respeito aos colaboradores, e jogadores, o resgate dos valores e do orgulho de ser Cruzeiro, os pagamentos em dia de toda a cadeia de suprimentos, o desenvolvimento da infraestrutura e investimentos na base, além é claro, da reconstrução dos resultados esportivos de maneira sustentável”, listou, mostrando confiança em dias bem melhores.

“Não tenho dúvida dos nossos acertos no caminho até aqui. Nunca escondi de vocês que seria a temporada mais difícil de nossa jornada juntos por diversos fatores, mas sei que também tropeçamos em decisões importantes e cada um desses erros, embora tenha dificultado inclusive a nossa relação, nos proporcionou lições valiosas que nos impedirão de repeti-los”, afirmou.

Convicto que aprendeu com as diversidades, Ronaldo espera resgatar o Cruzeiro dos títulos e vitórias marcantes. Ele faz questão de frisar que pegou um clube “em estado terminal” e que agora muita coisa já está em ordem.

“O momento agora é de alívio para todos nós, cruzeirenses. Sabemos que o ano esteve longe do ideal pela grandeza do Cruzeiro, mas, apesar de tudo, superamos as maiores adversidades e não deixamos de aprender e crescer como instituição”, disse. “Alcançamos marcos significativos, como a modernização de grande parte da estrutura física dos Centros de Treinamento e tantos outros investimentos que trarão resultados palpáveis no futuro, além de conquistas do Futebol Feminino e dos Crias da Toca”, mostrou confiança.

“O fato de que encontramos o Cruzeiro em estado terminal nunca deixará de ser parte de nossa história, porém é tempo de virar a página, deixar o passado para trás, renovar nosso compromisso e olhar para a frente: o Novo Cruzeiro está em construção e dias muito melhores virão. Com a mesma paixão que abracei o desafio em 2022 e com todos os aprendizados que colhemos em 2023, asseguro que 2024 será, sem dúvida, superior e mais audacioso.”

Por fim, deixou um agradecimento por tudo vivido em um duro ano. “Deixo aqui meu profundo agradecimento a todos que permaneceram ao nosso lado e a minha sincera compreensão aos que duvidaram de nós. A todos, peço um renovado voto de confiança”, pediu. “Sua contribuição e apoio à nossa equipe não serão em vão. Honraremos o nosso compromisso com firmeza, cientes da imensa responsabilidade que temos e obstinados por novas conquistas.”