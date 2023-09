Ronaldo e Celina Locks se casam em Ibiza em cerimônia religiosa: ‘Semana de comemorações’

Nesta segunda-feira, o ex-jogador e dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, se casou com a modelo Celina Locks. A cerimônia religiosa contou com familiares do casal e aconteceu em Ibiza, famosa ilha da Espanha.

Nas redes sociais, Ronaldo compartilhou uma foto em que aparece com a mulher entrando na cerimônia de mãos dadas. O evento é apenas o início de uma semana completa de comemorações. Nos próximos dias, mais amigos do casal devem chegar ao local para participar de outras festividades. Na sexta, será efetuada a troca das alianças.

Dois casais convidados por Ronaldo e Celina embarcaram nesta segunda rumo às Ilhas Baleares. Desirée Soares compartilhou em suas redes sociais vídeos e fotos suas com o narrador Galvão Bueno, Kaká e Carolina Batista, mulher do ex-meia de São Paulo, Real Madrid e Milan. A ex-BBB e apresentadora Sabrina Sato também marcará presença no evento.

Celina e Ronaldo estão juntos desde 2015 e apenas em janeiro de 2023 oficializaram o noivado, na República Dominicana. Nos últimos meses, a modelo planejou o casamento e reforçou sua intenção de fazer uma festa grande, que durasse vários dias.

Em um story no Instagram, Celina revelou que a cor verde será predominante em seu casamento. “O verde tem vários significados, mas resumidamente traz naturalidade, harmonia, paz e vitalidade””, escreveu a modelo.

Ronaldo e Celina se conheceram na casa de um amigo em comum, nos preparativos para uma festa à fantasia. Eles tornaram público o relacionamento durante o Baile da Vogue de 2015. Desde então, o ex-atacante e a modelo estão juntos e compartilhando diversas atividades um ao lado do outro. Celina relata que mantém “ótimo” relacionamento com os filhos do ex-camisa 9 da seleção brasileira: Ronald, de 23 anos, Alexander, de 18, Maria Sofia, de 14, e Maria Alice, de 13.

Apesar do sucesso nas passarelas, Celina não restringe suas atividades à modelagem, mesmo tendo grandes amizades no mundo da moda e relevância no segmento. A paranaense trata Giorgio Armani (um dos mais conceituados estilistas italianos e do mundo), por exemplo, como “membro da família”. Aliás, desfilar não foi sua primeira vontade profissional. À Vogue, ela revelou que, na infância e na juventude, gostava mesmo era de jogar handebol e de andar de skate.

Ronaldo, por sua vez, comanda dois clubes de futebol: o Cruzeiro e o espanhol Real Valladolid, da segunda divisão. No time celeste, o ambiente e os resultados razoáveis têm guiado a relação entre o ex-jogador e a torcida de maneira positiva, mas no time de Castilla y León há enormes críticas sobre sua gestão que fazem o pentacampeão mundial pensar seriamente em se desfazer das suas ações no clube.