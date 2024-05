Esporte Ronaldo comemora retorno do Valladolid à elite do Campeonato Espanhol: ‘Muito orgulhoso’

Ronaldo Nazário, sócio majoritário do Valladolid, usou as redes sociais nesta segunda-feira para comemorar e parabenizar o clube e a torcida pelo retorno do time à primeira divisão do Campeonato Espanhol.

O acesso à elite veio com a vitória sobre o Villarreal B em triunfo de 3 a 2. A agremiação confirmou sua presença com uma rodada de antecipação. O comandante da equipe na campanha vitoriosa é o uruguaio Paulo Pezzolano, técnico que trabalhou sob a gestão de Ronaldo no Cruzeiro.

Na postagem, o ex-centroavante fez um agradecimento geral, enalteceu o projeto que levou o clube a conquistar seu objetivo e disse estar recompensado por meio de postagem em sua rede social.

“Estou muito orgulhoso de ver como o trabalho do ano inteiro foi recompensado ontem. Essa subida é de todos, torcedores, estafe, corpo técnico, jogadores. Vocês todos conseguiram devolver a ‘Pucela’ ao seu lugar de direito. Agora é hora de comemorar e aproveitar. Estamos de volta”.

Dono de 72% das ações do clube espanhol, o ex-atacante exerce a gestão do Valladolid desde 2018. Alvo de críticas dos torcedores locais neste período, Ronaldo amargou dois rebaixamentos com o clube nas temporadas de 2020/2021 e 2022/2023.