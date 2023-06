Ronaldo bate recorde, marca e Portugal continua com 100% nas Eliminatórias para Eurocopa

Em dia de recorde de Cristiano Ronaldo, que passou a ser o primeiro jogador a completar 200 jogos por uma seleção, Portugal venceu a Islândia por 1 a 0, com gol do camisa 7, nesta terça, no Laugardalsvollur, pela quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa.

Além de ter completado 200 jogos com a camisa da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo marcou o seu gol de número 123. Ele afirmou ainda que não pensa em se aposentar da seleção.

“Nunca abdicarei de vir aqui, porque é sempre um sonho. 200 jogos demonstram o amor pelo país. Quero continuar a jogar, a alegrar a família, amigos e portugueses. Tem sido uma caminhada longa, mas que não terminará em breve, espero eu”, disse o craque, que chegou a ser preterido em alguns jogos na Copa, mas voltou a ser titular absoluto com Roberto Martínez.

Com o resultado, Portugal ocupa a liderança isolada do Grupo J, com 12 pontos, contra 10 da Eslováquia, que venceu Liechtenstein por 1 a 0. Luxemburgo subiu para o terceiro lugar, com quatro, após derrotar a Bósnia por 2 a 0.

O clima era de festa pelo lado de Portugal. Antes mesmo de a bola rolar, Cristiano Ronaldo foi homenageado e ganhou uma placa por ser o primeiro jogador a completar 200 jogos por uma seleção nacional. E o craque foi escalado entre os titulares por Roberto Martínez.

A etapa inicial foi toda em cima do atacante, mas a primeira grande chance de Portugal saiu com outro veterano, o zagueiro Pepe, aos 21 minutos. Após cruzamento para dentro da área, Rúben Dias desviou com o peito e o defensor acertou a trave.

A Islândia não ficou inibida pelo bom momento de Portugal e passou a arriscar mais. Aos 23 minutos, Gudmundsson cruzou para Fridriksson, que ajeitou para Pálsson. Ele finalizou muito mal e jogou por cima do gol. Na sequência, Thorsteinsson também teve chance de marcar, mas não caprichou na finalização.

Aos 42 minutos, Cristiano Ronaldo perdeu uma chance inacreditável. Após cruzamento de Rafael Leão, o craque cabeceou na pequena área e viu o goleiro Rúnarsson fazer uma defesa espetacular com o pé esquerdo. Com isso, os times foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, Portugal teve uma postura ainda mais agressiva e foi criando uma oportunidade atrás da outra. Aos quatro minutos, Cristiano Ronaldo aproveitou a cobrança de escanteio e jogou rente ao travessão. O atacante recuou, passou a ajudar na marcação e buscou o gol de todas as maneiras.

Mas a Islândia recuou e passou a gostar do resultado. A única boa chance foi aos 26 minutos, quando Willumsson avançou em liberdade pela direita, carregou para o meio e soltou a bomba. A bola passou perto do gol de Diogo Costa.

Aos 34 minutos, Willumsson fez uma dura falta em Gonçalo Inácio e foi expulso. Com um homem a mais, Portugal teve mais liberdade e foi aí que Cristiano Ronaldo foi fatal. O homenageado do dia recebeu de Gonçalo Inácio e mandou para o fundo das redes. O árbitro chegou a anular no primeiro momento, mas validou o lance com ajuda do VAR.

Na frente do placar e em festa com gol de Cristiano Ronaldo em seu jogo de número 200 pela seleção, Portugal administrou a vantagem para continuar com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Eurocopa.

MAIS JOGOS

Após empatar com a Áustria por 1 a 1, a Bélgica se reabilitou e desencantou no torneio ao fazer 3 a 0 na Estônia, com direito a dois gols de Lukaku. Bakayoko completou a vitória.

A Bélgica subiu para o segundo lugar do Grupo F, com sete pontos, atrás da Áustria, que venceu a Suécia por 2 a 0, com dez.

O destaque negativo ficou por conta da Polônia, que perdeu da Moldávia por 3 a 2. A seleção polonesa é apenas a quarta colocada do Grupo E, que tem a República Checa na liderança, com sete. Albânia está em segundo, com seis, na frente da Moldávia, com cinco.