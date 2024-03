Rômulo se apresenta ao Palmeiras e Endrick tem ‘cronograma individualizado’

Meia estava no Novorizontino, mas já tinha vínculo acertado com o Verdão até o final do ano de 2028

O Palmeiras treinou neste sábado, véspera do primeiro jogo da final do Paulistão, com dois “reforços”. O jovem atacante Endrick fez um trabalho em separado, sem causar maior preocupação à comissão técnica, e o meia Rômulo se apresentou ao clube da capital após se destacar no Estadual com a camisa do Novorizontino.

Endrick deixou o torcedor preocupado na noite de quinta-feira, quando deixou mais cedo a partida contra o Novorizontino, pela semifinal do Paulistão. Ele reclamou de dores na coxa direita, mesmo local onde havia sofrido uma pancada no amistoso da seleção brasileira com a Espanha, na última terça-feira, em Madri.

Meia Rômulo, novo reforço do Palmeiras para a temporada – Foto: Fabio Menotti / Palmeiras

De acordo com o Palmeiras, o atacante de apenas 17 anos fez treino em separado, seguindo um “cronograma individualizado”. Assim, o jogador deve ser titular neste domingo, no primeiro jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, pela decisão do Paulistão – a outra final será disputada no domingo seguinte.

Já o meia Rômulo, de 22 anos, conheceu seus novos colegas de time neste sábado, dois dias após defender o Novorizontino justamente contra o Palmeiras, pela semifinal. Ele havia acertado contrato com o time da capital no decorrer do Estadual. Seu vínculo vai até o fim de 2028.

O reforço ainda não foi para o gramado com os companheiros de time – não poderá jogar as finais do Estadual. Neste sábado, ele ficou na parte interna do centro de excelência e fez avaliações com o Núcleo de Saúde e Performance.

Nem Endrick e nem Rômulo participaram do treino tático orientado pelo técnico Abel Ferreira. Ele promoveu ajustes na equipe na finalização da preparação do time para o primeiro clássico decisivo com o Santos.