Esporte Romero relembra 6 a 1 no São Paulo, provoca Reinaldo e revela identificação com Mano Menezes

Peça importante na recuperação do Corinthians no Brasileirão, Ángel Romero relembrou alguns momentos marcantes de sua carreira no clube paulista. Ele falou sobre um duelo particular com o lateral Reinaldo, do Grêmio, e não deixou de citar a goleada sobre o rival. Em 2015, quando ajudou o clube a fazer 6 a 1 no São Paulo.

“Ele que brigou comigo. Ficou bravo, né? Mas é muito tempo brigando com ele, né? E ele lembra bem o porquê. Ele lembra bem contra o São Paulo, o 6 a 1…Não vou lembrar disso, desculpa aí”, disse o atacante à Corinthians TV ao analisar uma disputa de bola durante a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0. Na goleada, Reinaldo defendia as cores do São Paulo e, inclusive, cometeu um pênalti em cima de Romero.

O jogador aproveitou também para elogiar o técnico Mano Menezes, que conseguiu recolocar o Corinthians nos trilhos e o tirou da briga contra o rebaixamento. Foi o treinador quem pediu a contratação de Romero em 2014.

“Conheço muito bem o técnico Mano Menezes. Só tenho a agradecer a ele. Foi o responsável por me trazer ao Corinthians em 2014. Sei do que ele gosta. É alguém que tenho muito carinho”, afirmou.

Romero ainda falou sobre sua identificação com o Corinthians e colocou o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG como um dos mais marcantes. Foi nesta partida que o atacante marcou o seu gol de número 100 na carreira, sendo 41 pelo clube alvinegro.

“O gol contra o Atlético-MG foi o de número 100 da minha carreira e também por ter voltado a marcar na Arena. É um estádio muito especial e pude fazer a festa com a torcida, usando a bandeira do Paraguai”, disse.

Com Romero, o Corinthians volta a campo na sexta-feira, às 21h, para enfrentar o Bahia, na Neo Química Arena. O time paulista é o 11º colocado, com 44 pontos.